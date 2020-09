Assurance au tiers ou assurance tous risques ; quelles différences pour votre véhicule ?

Lors de l’acquisition d’un nouveau véhicule, la question qui vient forcément à l’esprit est la suivante : quelle assurance prendre ? Tous risques ou au tiers ? Et sa question subsidiaire : où la prendre pour qu’elle soit la plus avantageuse possible ? Pas de panique, cet article est là pour y voir un peu plus clair, et va vous aider à vous poser les bonnes questions pour choisir au plus près de vos besoins !

Assurance au tiers ou assurance tous risques ? Petites définitions

Commençons par détailler les différences entre les deux. Tout d’abord, la différence majeure est que l’assurance au tiers ne couvre que le minimum pour être en règle avec la loi, alors que la formule tous risques couvre un grand nombre de sinistres, qu’ils soient ou non de votre fait. De plus, comme son nom l’indique, l’assurance « au tiers » ne couvre que les dégâts infligés à d’autres, que ce soit des biens ou des personnes. Cela signifie qu’en cas d’accident, votre véhicule n’est pas couvert. En revanche, l’assurance tous risques, elle, prendra en charge tous les dégâts, y compris sur votre véhicule et même si vous êtes le responsable de l’accident.

Cela semble donc évident, l’assurance tous risques est bien plus avantageuse puisque bien plus couvrante. Seulement, son prix fait toute la différence ; il peut parfois être plus du double de celui de sa consœur. Dans ce cas, comment choisir ? Nous y venons. Si vous voulez faire vite mais bien, le mieux est d’utiliser comparateur assurance auto qui fera les calculs à votre place. Il suffit de prendre quelques minutes pour répondre à un questionnaire concernant votre véhicule et votre type d’utilisation, et c’est réglé ! Sinon, voici les questions-clefs.

Les questions décisives pour bien choisir :

L’âge de votre véhicule ou son nombre de kilomètres

Cela peut sembler sans importance, mais c’est un vrai critère : passé un certain nombre d’années (ou de kilomètres), il n’est plus avantageux pour vous d’assurer tous risques un véhicule qui ne vaut plus grand chose. A l’inverse, il est malin de le faire pour votre véhicule flambant neuf, car au moindre accident, vous ferez des économies sur le coût des pièces neuves à changer.

L’utilisation que vous en faites

De la même manière, votre fréquence d’utilisation est un facteur déterminant ; si votre véhicule est nécessaire à votre activité professionnelle et que vous engloutissez les kilomètres, il est évident que le mieux pour vous est l’assurance tous risques. Au moindre problème, vous êtes totalement couvert. A l’inverse, si votre voiture passe sa vie au garage, une assurance au tiers (avec quelques options en plus) peut suffire.

Quel est votre contexte personnel ?

Etes-vous dans une région où les intempéries sont fréquentes ? Ou une ville où les véhicules sont parfois vandalisés ? Comptez-vous laisser conduire votre enfant jeune permis ? Avez-vous actuellement un crédit à l’achat sur votre véhicule ? Et enfin, la plus décisive : quel est votre budget ? Vos réponses orienteront votre choix d’assurance.

Maintenant que vous avez tous ces critères pour vous aider, il ne vous reste plus qu’à vous lancer !

Photos : 4Legend.com