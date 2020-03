Bisimoto Porsche 935 K3V – Une 935 entièrement électrique

Les conversions des voitures thermiques en électriques commencent à se développer. Mais transformer une voiture de course ayant marqué le sport automobile en véhicule de course électrique est assez étonnant, notamment avec la Porsche 935 K3 fabriquée par Kremer Racing.

La Porsche 935 est l’une des voitures de course les plus célèbres en raison de ses nombreux succès en course automobile et notamment durant les 24 Heures du Mans. Son moteur turbo développait des puissances très élevées, offrant un son unique.

Et pourtant, l’un des modèles conçus par Kremer a été transformé par le spécialiste de la conversion électrique Bisimoto. Dénommée 935 K3V, la nouvelle voiture de course électrique a abandonné son Flat 6 biturbo pour un moteur électrique développant 637 chevaux (475 kW). L’énergie est stockée dans des batteries LG Chem. La prise pour la charge se situe au milieu du capot avant sous le bouchon de carburant.

La voiture est au passage homologuée pour une utilisation routière.

Bisimoto a réalisé une décoration spécifique attirant l’attention avec quelques éléments en fuscia tout comme les sublimes et efficaces jantes Brixton Forged.

L’intérieur est assez dépouillé comme à l’origine avec un arceau cage, des sièges baquet et un nouveau écran numérique servant de compteur et donnant toutes les informations nécessaires.

Photos – Vidéo : Bisimoto