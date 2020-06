Audi Automated Driving Development – Une flotte de nouveaux véhicules d’essai pour l’ADAS

Audi ouvre à San José son nouveau bureau de R&D pour l’Audi Automated Driving Development (A2D2) pour créer des systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) spécialement pour le marché nord-américain. Situé au cœur de la Silicon Valley, A2D2 aura la flexibilité de développer rapidement de nouveaux logiciels et de collaborer avec des startups à proximité pour des applications destinées à la production en série.

Les États-Unis devraient poursuivre leur avance en termes de capacités du système ADAS basées sur l’intelligence artificielle et ses processus de développement soutenus par le cloud dans la poussée vers des systèmes automatisés de niveau 2+ plus avancés pour la prochaine décennie dans le monde.

« Compte tenu de l’avancement rapide des technologies d’aide à la conduite en Amérique du Nord, il est important de faire partie des dernières percées, de travailler avec les startups technologiques de pointe et d’attirer les meilleurs talents », a déclaré Frank Grosshauser, directeur principal ADAS chez Audi of America. « Nous cherchons à recruter jusqu’à 60 ingénieurs pour développer de nouvelles fonctionnalités, adaptées spécifiquement aux besoins des clients nord-américains d’Audi. »

Alors qu’Audi possède des bureaux de R&D à divers endroits aux États-Unis, A2D2 est le premier bureau dédié au développement de matériel et de logiciels ADAS spécifiques aux routes et aux comportements de conduite en Amérique du Nord.

Pour commencer, A2D2 a équipé plusieurs véhicules de développement Audi Q7 de kits de capteurs montés sur le toit afin de collecter des données et aider les ingénieurs logiciels à développer des outils qui propulsent les véhicules de demain et améliorent l’expérience de conduite dans une Audi. Les véhicules de développement A2D2 sont enveloppés dans un code QR qui renvoie à une page Web avec les dernières percées et développements de conduite automatisée d’Audi. Les designers travaillant dans l’Audi Design Loft à Malibu, en Californie, ont créé les graphiques et le logo uniques spécifiquement pour A2D2.

La flotte de véhicules d’essai sera utilisée pour l’acquisition de données afin de développer diverses fonctions automatisées d’assistance au conducteur basées sur le cloud, dont la commercialisation est prévue d’ici 2023.

Audi se concentre sur le développement de la conduite automatisée avec ses collègues de l’organisation Car.Software, une nouvelle unité du groupe Volkswagen. Toutes les marques du groupe Volkswagen ont concentré leurs activités de développement de la conduite automatisée au sein de cette unité. Cette mise en commun de l’expertise permet de tirer parti des synergies et de réaliser des avantages pour toutes les marques du groupe Volkswagen.

Photos : Audi