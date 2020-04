Porsche félicite le pilote automobile Richard Attwood pour son 80ème anniversaire

Richard Attwood, l’un des pilotes de course automobile les plus performants de Porsche, fête son 80ème anniversaire le 4 avril 2020. Il y a 50 ans, le pilote de course britannique Richard Attwood a remporté la première victoire générale de Porsche aux 24 Heures du Mans avec Hans Herrmann.

Attwood a développé une passion pour le sport automobile à un âge précoce – inspiré par le concessionnaire automobile dirigé par ses parents. Après avoir couru en course avec Triumph et BRM, il est entré en contact pour la première fois avec la marque Porsche en 1967. Avec William Bradley, il a terminé deuxième à Zeltweg au volant d’une Porsche 906 Carrera 6. Porsche a engagé Attwood pour le Championnat du monde des voitures de sport pendant deux ans.

Plus tard en 1969, il a ensuite été engagé sous contrat comme pilote d’usine. Il a participé au Championnat du monde dans une Porsche 908/02, et est arrivé deuxième à Brands Hatch et Watkins Glen avec Vic Elford. Dans la finale de la saison à Zeltweg, il a terminé troisième avec Brian Redman dans la Porsche 917. Avec Hans Herrmann, il a participé aux 1 000 km du Nürburgring au volant d’une Porsche 908/03 en 1970 – terminant à la 2ème place.

La première victoire au classement général de la plus importante course d’endurance au monde est considérée comme l’un des plus grands succès de course du constructeur de voitures de sport de Zuffenhausen. Le 14 juin 1970, Porsche remporte la première des 19 victoires aux 24 Heures du Mans. Après exactement 4 607,811 kilomètres ou 343 tours, Richard Attwood et Hans Herrmann ont franchi la ligne d’arrivée en premier dans la légendaire Porsche 917 KH de Porsche Salzburg avec le numéro 23.

«Contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, je n’ai jamais fait de test dans la 917. J’ai conduit une 917 pour la première fois lors d’une course de qualification en 1969», explique Attwood en regardant en arrière. «En 1970, je n’ai pas cru une minute que nous avions le moindre espoir de gagner.»

En 1971, il a obtenu une autre première place dans la course de 1000 kilomètres à l’Österreichring. Richard Attwood s’est retiré de la course automobile à la fin de la saison à l’âge de 31 ans. Son dernier podium était en 1971 avec Derek Bell en 917 KH lors de la finale de la saison du Championnat du monde des voitures de sport à Watkins Glen (3ème place). Cependant, le jeune homme de 80 ans n’était pas tout à fait prêt à profiter pleinement de sa retraite. En 1984, il a terminé 15ème à Daytona dans une Porsche 928. Aujourd’hui, Attwood accompagne toujours le Musée Porsche à ses événements de conduite lors de rencontres de voitures classiques de renom dans le monde entier. Entre autres choses, il peut être vu au Festival of Speed ​​de Goodwood, à la Sound Nacht ainsi qu’à divers événements historiques de sport automobile.

Principaux Palmarès avec Porsche

1967

2ème place aux 500 km de Zeltweg, Porsche 906 Carrera 6



1969

7ème place aux 12 Heures de Sebring, Porsche 908/02

2ème place aux 6 Heures de Brands Hatch, Porsche 908/02

4ème place aux 1 000 km de Spa, Porsche 908 LH

4ème place aux 1 000 km de Nürburgring, Porsche 908/02

2ème place aux 6 Heures de Watkins Glen, Porsche 908/02

3ème place aux 1 000 km de Österreichring, Porsche 917

1ère place aux 9 Heures de Kyalami, Porsche 908/02

1970

3ème place aux 1 000 km de Brands Hatch, Porsche 917 KH

5ème place à la Targa Florio, Porsche 908/03

9ème place aux 1 000 km de Spa, Porsche 908/02

6ème place aux 1 000 km de Spa, Porsche 917 KH

2ème place aux 1 000 km du Nürburgring, Porsche 908/03

1ère place aux 24 Heures du Mans, Porsche 917

3ème place au CanAm à Watkins Glen, Porsche 917 KH

4ème place aux 1 000 km de Österreichring, Porsche 917 KH

1971

2ème place aux 24 Heures du Mans, Porsche 917 KH

1ère place aux 1000 km de Österreichring, Porsche 917 KH

3ème place aux 6 Heures de Watkins Glen, Porsche 917 KH

Photos : Porsche