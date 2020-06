Miniature Lamborghini Countach LP5000 QV au 1:8 par GT Spirit

La marque française de miniatures GT Spirit continue le développement de sa gamme 1:8. Après la Porsche 911 3.6 Turbo type 964 apparue il y a un an, c’est au tour de la mythique Lamborghini Countach LP5000 QV a être reproduite dans la grande échelle 1:8, propose à un prix modéré par rapport à la qualité du modèle.

Après le 1:18 et le 1:12, c’est au tour de l’échelle 1:8 à devenir une nouvelle norme, intéressant de plus en plus de collectionneurs. Suit à notre visite du salon du jouet de Nuremberg 2020, divers fabricants de miniatures ont montré leur intérêt pour cette grosse échelle en lançant des miniatures de grande qualité à des prix plus soutenus qu’auparavant.

Alors qu’un fabricant comme Minichamps propose une gamme de nombreux modèles Porsche 911 à l’échelle 1:8, GT Spirit propose de son côté des miniatures à la même échelle à un prix plus réduit en dessous de 1 000 euros. Et la qualité est bien là!

Une nouvelle venue dans cette gamme fait son apparition : la légendaire Lamborghini Countach en version LP5000 QV, la troisième et dernière évolution de ce modèle lancé en 1985, se caractérisant par son énorme aileron, sa motorisation plus puissante, la bosse sur le capot moteur et son aérodynamique plus travaillé.

Le moteur passe à 5,2 l développant 455 ch et se caractérise par ses 4 soupapes par cylindre : « Quattro Valvole » (QV).

A la vue des photos et connaissant bien la qualité des modèles, de nombreux détails sont présents et les différents éléments fidèlement reproduit, notamment dans l’habitacle.

La miniature en résine (sans ouvrant) est livrée avec un socle portant le nom du modèle et son numéro unique, une vitrine permettant de l’exposer et la protéger.

Limitée à 99 exemplaires numérotés, cette miniature sera disponible à la vente à partir de juin 2020 chez des revendeurs spécialisés sous la référence GTS80032 au prix de 899 euros. La couleur retenue par GT Spirit est le blanc Bianco Polo.

Photos : GT Spirit