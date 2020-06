Porsche célèbre les 50 ans de sa première victoire au général au 24 Heures du Mans

19 victoires au total, d’innombrables succès de catégories et des émotions incroyables ont lié Porsche aux 24 Heures du Mans, l’événement de sport automobile le plus important et le plus traditionnel du monde, depuis plus de six décennies. Le 14 juin 1970, Porsche y remporte sa première victoire générale avec la voiture de sport 917 KH de 580 ch. 50 ans plus tard, le week-end des 13 et 14 juin 2020, le Musée Porsche présentera la voiture primée d’origine dans son exposition.

Depuis que Porsche a participé à ce classique de l’endurance pour la première fois en 1951 et a remporté une victoire de catégorie immédiate avec la 356 SL, cette course est devenue indispensable pour le constructeur de voitures de sport. Mais c’était un long chemin vers le premier grand triomphe. Jusqu’à la fin des années 1960, Porsche a habilement joué le rôle d’outsider et s’est concentré avec succès sur les catégories de cylindrée plus petites. Porsche a donc initié un changement de stratégie à la fin des années 1960. En 1969, Porsche n’était qu’à 75 mètres de la victoire, soit une bonne seconde différence, étant la plus proche arrivée au Mans de l’histoire. Mais déjà dans la phase de préparation de la course de 1970, une grande partie de ce qui avait été appris au cours des années précédentes a été incorporée : Gerard Larrousse et Willy Kauhsen dans la Martini Porsche 917 LH, suivis de Rudi Lins et Helmut Marko dans la Porsche 908/02 ont pris respectivement la deuxième place et la troisième place, ce qui en fait un triomphe pour Porsche.

Cette première victoire a créé un précédent : un an plus tard, 33 des 49 concurrents pilotaient une voiture de course fabriquée à Stuttgart-Zuffenhausen – un record qui est toujours détenu aujourd’hui. Une Porsche 917 KH a également remporté la course en 1971. En 1974, Porsche a inauguré l’ère du turbo au Mans avec le lancement de la 911 Carrera RSR 2.1 Turbo. Porsche a enregistré la première victoire turbo dans l’histoire de la course avec la 936 Spyder en 1976 avec la même voiture remportant à nouveau avec l’équipe d’usine un an plus tard en 1977. Une équipe de clients est entrée dans la liste des gagnants deux ans plus tard. Le succès avec la Porsche 935 K3 a marqué la toute première victoire d’une voiture de course à moteur arrière au Mans – et d’une voiture de course de série basée sur la Porsche 911.

Entre 1981 et 1987, les voitures de course Porsche sont restées imbattables au Mans. La plus longue course victorieuse de l’histoire des 24 Heures a commencé avec la troisième et dernière victoire de la Porsche 936 Spyder. En 1982, l’équipe d’usine a lancé la nouvelle Porsche 956, prenant les trois places sur le podium à ses débuts au Mans. La 956 comportait le premier châssis monocoque en aluminium de Porsche et une aérodynamique innovante qui permettait une puissante force d’appui sans augmentation notable de la résistance de l’air. Dans la 956 et son successeur, la 962 C, le constructeur de voitures de sport a fait avancer le développement des systèmes électroniques d’injection et d’allumage ainsi que la très populaire transmission Porsche à double embrayage (PDK) d’aujourd’hui. À partir de 1983, les clients Porsche ont également commencé la course dans les 956 et 962 C. Neuf voitures Porsche 956 figuraient dans les dix meilleures équipes gagnantes en 1983, suivies de huit en 1984 et 1985 respectivement.

Les années 1990 ont vu quatre victoires globales de l’équipe d’usine et des clients Porsche dans trois types de voitures de course différents, à partir de 1994 avec la Porsche 962 Dauer Le Mans GT, développée à Weissach et basée sur la 962 C, suivie par la TWR Porsche WSC Spyder développé par Porsche, dans laquelle une équipe client a gagné en 1996 et 1997. En 1998, la Porsche 911 GT1 est entrée dans la course avec la première monocoque en fibre de carbone conçue par Porsche ainsi que les premiers freins en fibre de carbone utilisés par l’équipe d’usine – et a gagné pour coïncider avec le 50ème anniversaire de la marque, présentant la 356 Nr.1 Roadster.

Suite à ce succès, Porsche a tourné son attention dans le sport automobile vers le développement de versions de course proches de la production de la Porsche 911 et son soutien aux équipes privées. Au Mans, cet engagement a été récompensé par onze victoires de catégorie entre 1999 et 2018. L’année 2014 a vu l’équipe d’usine revenir pour concourir pour la victoire globale. Conçue à partir de zéro à Weissach, la Porsche 919 hybride propose des solutions techniques uniques. Seule la Porsche a généré de l’énergie électrique pour la batterie haute performance en convertissant l’énergie cinétique produite lors du freinage et en plus au moyen d’une unité turbogénératrice dans le flux de gaz d’échappement d’un turbo d’un V4. Le système global comprenant le moteur électrique et le moteur à combustion a délivré environ 900 ch. Cette solution d’avant-garde s’est avérée un succès : de 2015 à 2017, Porsche a remporté 3 victoires d’affilée au Mans.

Avec 108 victoires de catégorie et 19 victoires au total à son actif, Porsche est le constructeur le plus titré des 100 ans d’histoire du Mans. En 2020, Porsche perpétue la tradition unique d’une voiture de sport Porsche participant au Mans chaque année depuis 1951n: dans les 24 Heures du Mans virtuelles, la toute nouvelle Porsche Esports Team prendra le départ du 13 au 14 juin avec quatre Voitures Porsche 911 RSR (année modèle 2017).

Hans Herrmann et Richard Attwood évoquent la course

En 1970, après exactement 4 607,811 kilomètres ou 343 tours, Hans Herrmann et Richard Attwood ont franchi la ligne d’arrivée en premier dans la Porsche 917 KH de Porsche Salzburg portant le célèbre numéro 23. « C’était une course dominée par la pluie et il nous a semblé qu’il fallait continuer à changer les pneus et s’adapter à la situation actuelle. Ce n’est pas l’usure qui nous a obligés à changer de pneus, mais le temps en constante évolution. Le fait que nous nous soyons si bien harmonisés ensemble en tant qu’équipe d’usine nous a menés à la victoire. Participer à une course d’endurance de 24 heures avec seulement deux pilotes n’est pas une mince affaire », explique Hans Herrmann avec le recul.

De nombreux concurrents – parmi lesquels de nombreuses voitures Porsche – ont progressivement abandonné la course. « Le Mans est une course où tout se passe bien, ou non. À cette époque, les 24 Heures ressemblaient plus à une course d’endurance qu’à une course », se souvient Richard Attwood. « Gagner Le Mans avec Porsche et Hans est venu de manière totalement inattendue parce que notre voiture n’avait pas la bonne configuration pour les vitesses. Hans et moi étions simplement une équipe de rêve. »

Nous avons travaillé sur la voiture à l’entraînement jusqu’à la toute dernière minute. Hans Herrmann ajoute : « La 917 a commencé comme une voiture de course très difficile. Elle nous conduisait plutôt que l’inverse – jusqu’à ce que nous réussissions à optimiser l’aérodynamisme et à le transformer en une voiture gagnante. » De retour à Stuttgart, la victoire de Porsche a été célébrée avec un cortège à travers la ville et sur la place principale. « La victoire a gagné en importance au fil des ans. Qui aurait cru que Porsche deviendrait le détenteur du record du titre dans cette course », se réjouit Richard Attwood. « Je ne savais pas non plus à l’époque que je faisais face à un autre défi personnel : je ne pouvais rien manger pendant la course et je ne pouvais boire que du lait pour rester en forme pour piloter. Ce que je ne savais pas, c’est que j’avais les oreillons. »

Photos : Porsche