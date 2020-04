Montre Bugatti Chiron Tourbillon par Jacob & Co. : 256 000 euros et un moteur miniature fonctionnel

Partenaire de Bugatti depuis mars 2019, l’horloger et joaillier américain Jacob & Co dévoile son 3ème modèle Bugatti via une montre exclusive et étonnante baptisée « Bugatti Chiron Tourbillon » et composée de 578 pièces assemblées à la main. Disponible à 250 exemplaires au prix unitaire de 280 000 dollars (256 000 euros). Cette montre intègre le bloc du moteur miniature W16 de la Bugatti Chiron, placé sous un énorme cristal saphir.



En 2019, Bugatti et Jocob & Cà. avient dévoilé les deux premières montres de la collection Bugatti : Twin Turbo Furious et Epic X Chrono. En 2020 et après un an de développement, la marque de luxe américaine – fondée par Jacob Arabo – dévoile sa dernière création encore plus exclusive et technique, rendant hommage à la Bugatti Chiron.

Ce modèle luxueux abrite une reproduction fonctionnelle en miniature du moteur W16 de la Bugatti Chiron, fabriqué à partir de Verre de saphir incluant le vilebrequin et les pistons mobiles qui peuvent être admirés. Jacob & Co. est si fier de ce vilebrequin qu’il le décrit comme «l’une des pièces de montre les plus petites et les plus compliquées jamais fabriquées». Pour vous donner une idée de l’ampleur de cette réalisation, il aurait fallu trois jours pour programmer les machines pour la production du vilebrequin miniature seul – afin de garantir la précision des tolérances.

En appuyant sur le poussoir de droite, les seize pistons sont mis en mouvement dans les cylindres via un vilebrequin également fonctionnel tout comme les deux turbocompresseurs sur le côté. Cette animation a une durée de vingt secondes et peut être activée trois fois avant que le ressort moteur doive être rembobiné.

Jacob & Co a utilisé 578 pièces pour fabriquer ce mouvement extraordinaire, qui comprend également un tourbillon incliné à 30°, ainsi qu’un indicateur de réserve de marche de neuf heures (indicateurs F pour Full et E pour Empty comme une jauge de carburant). Quatre amortisseurs (rappelant ceux de la voiture) suspendent le mécanisme entier, non seulement le liant encore plus à son homologue automobile, mais également pour augmenter sa résistance aux chocs. Cela a posé un défi important dans le développement, car cette montre utilise trois couronnes qui doivent être capables de gérer le mouvement du mécanisme. Pour cela, Jacob & Co a développé un système transversal qui a été également breveté. Certains éléments peuvent être personnalisés comme le boîtier en titane via différentes teintes.

Le bouton de gauche est utilisé pour régler l’heure et les minutes, tandis que le bouton central permet à la fois d’enrouler le ressort du mécanisme (sens horaire), ainsi que celui de l’animation (sens antihoraire). Lorsqu’il est complètement remonté, le mouvement de la montre a une réserve de marche de 60 heures.

L’ensemble est logé dans un boîtier en titane mesurant 54 mm sur 44 mm, étanche jusqu’à 30 mètres. À l’avant, il a la forme du célèbre radiateur de Bugatti en fer à cheval, vous permettant de jeter un œil au tourbillon incliné à 30°. Le bracelet est caoutchouc avec une boucle en titane

Jacob & Co. n’est pas la première entreprise à concevoir une montre sur le thème des voitures de sport, mais elle est bien la première à reproduire le bloc moteur d’une supercar en animation 3D via 16 pistons mobiles.

Cette montre exclusive réalisée en collaboration avec Bugatti est limitée à 250 pièces, coûtant chacune 280 000 dollars, soit environ 256 000 euros. Vous n’avez pas besoin de posséder une Bugatti Chiron pour l’acquérir.

Photos : Jacob & Co. – Vidéo : TheWATCHES.tv