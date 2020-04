Records du monde de vitesse à Nardò avec une Audi 200 quattro en 1988

Après des succès en rallye ayant permis de mettre en avant la technologie quattro et le moteur 5 cylindres, Audi a souhaité relever de nouveaux défis en 1988 en battant les précédents records de vitesse détenus par la Mercedes C 111 à moteur diesel en 1978. Pour cela, trois Audi 200 quattro identiques et spécialement préparées (carrosserie aérodynamique et allégée, moteur 5 cylindres turbo 25V avec technologie à cinq soupapes, développant 650 ch) ont été amenées sur le circuit circulaire de Nardò en Italie afin de battre deux records du monde de vitesse sur 500 miles (324,509 km/h) et 1 000 km (326,403 km/h).



Nouveaux records de vitesse

Audi n’est pas à son coup d’essai en matière de records de vitesse. Il faut remonter en 1938 avec les Auto Union aérodynamiques pilotées notamment par Bernd Rosemeyer, dépassant les 400 km/h.

En 1986, Audi a réalisé un autre record de vitesse à Talladega (États-Unis) avec une Audi 200 quattro noire (phase 1) à moteur 5 cylindres turbo et pilotée par Bobby Unser, victorieux la même année à Pikes Peak avec une Audi Sport quattro S1.

Sur la piste d’essai circulaire de Nardò, longue de 12,65 km et basée dans le sud de l’Italie, une équipe de spécialistes de l’endurance ont fait rouler du 1er au 4 avril 1988 une Audi 200 quattro berline phase 2 sous la direction de Richard van Basshuysen. L’objectif de cette équipe d’ingénieurs et techniciens d’Audi était de démontrer que le concept de la transmission intégrale quattro offrait non seulement des avantages dans des conditions extrêmes de roulage comme sur la glace et sur la neige, mais surtout également sous une charge permanente à très haute vitesse sur asphalte.

Avec l’Audi 200 quattro, qui représente bien le slogan d’Audi « Vorsprung durch Technik », le constrcuteur d’Ingolstadt avait innové en développant et en testant une nouvelle technologie de moteur turbo à faible pollution avec cinq soupapes par cylindre et un convertisseur catalytique.

Ces essais de conduite sur de longues distances et à rythmes très soutenus ont permis de valider la fiabilité technique mais aussi d’établir de nouveaux records du monde de vitesse.

Ces performances ont été rendues possibles grâce à trois Audi 200 quattro berline identiques spécialement préparées : poids et aérodynamisme optimisés, utilisation de nouvelles technologies de haute qualité (moteur et traction intégrale permanente).

Afin de perdre le moins de temps aux arrêts au stand (un temps de 25 seconde à chaque arrêt) pour faire le plein de la voiture en carburant, vidanger les liquides dont l’huile, nettoyer le parebrise, faire les contrôles, changer les pilotes et les pneus, différentes modifications techniques ont été apportées aux véhicules (voir ci-dessous leurs détails).

Les pilotes étaient principalement issus de la compétition automobile allemande comme Siegfried Brunn, Olaf Manthey, Walter Lechner, Hellmut Mundas ou Rudi Seher.

Deux records du monde de vitesse ont été battus :

– 500 Miles à 324,509 km/h de moyenne (dépassant le record du monde remontant 10 ans an arrière par Mercedes-Benz : 320,78 km/h),

– 1 000 km à 326,403 km/h de moyenne (dépassant le précédent record de la Mercedes C 111 : 318,30 km/h).

Alors qu’Audi était sur la bonne voie pour battre d’autres records notamment de 30 000 km, une crevaison a entraîné un terrible accident, obligeant l’équipe de stopper les roulages et arrêter la course aux records.

Ces deux records ont été toutefois reconnus par la FIA et réalisés par trois voitures identiques. Des vitesses de pointe à 400 km/h avaient été enregistrées durant ces 4 jours.

Les 3 véhicules n’ont pas été gardé par Audi, ayant été ultérieurement revendu. L’un de ces véhicules a été restauré par Brunn Racing en 2009 puis vendu à un collectionneur.

Équipe Audi

Gestion de projet : Richard van Basshuysen (Responsable du développement à Ingolstadt et à Neckarsulm)

Mise en œuvre du projet : Wulf Leitermann (responsable de la construction des véhicules à Neckarsulm)

Moteur, entraînement et châssis : Dr. Werner Laurenz (responsable des essais moteurs chez Audi Sport)

Pilotes : Dr. Siegfried Brunn, Ernst Franzmair, Günther Gebhard, Walter Lechner, Olaf Manthey, Walter Mertes, Hellmut Mundas, Dieter Sauren, Dieter Schäfer, Rudolf Seher.

Angelo Pallavicini, E. Franmayer, Günter Steckkönig

Certains fournisseurs et sponsors ont pris part au projet : Michelin, Shell, Boge, Emitec

Anciens records à battre



Caractéristiques de l’Audi 200 quattro catalysée

Carrosserie

– Carrosserie autoporteuse avec arceau de sécurité rigide

– Optimisation du poids grâce à l’utilisation de matériaux de pointe : aluminium pour le toit et les portes; Kevlar pour la partie avant, la partie arrière, les ailes et le siège; plastique transparent pour les fenêtres; magnésium pour les pièces du moteur et les jantes.

Moteur

Moteur : 5 cylindres turbo 25V de 2,2 litres avec nouvelle technologie à 5 soupapes par cylindre (3 soupapes pour l’entrée et 2 pour la sortie)

Compression : 7,5

Turbo : refroidi par eau

Pression de suralimentation : 2,9 bar

Puissance : 650 ch (478 Kw) à 6 200 tr/min

Bielle : en titane

Carburant : sans plomb (Shell)

Système d’échappement : avec catalyseur d’Emitec

Avantages offerts par rapport à la technologie multivannes précédente :

– performances supérieures,

– couple plus élevé,

– consommation de carburant réduite,

– indice d’octane inférieur, particulièrement adapté au carburant sans plomb,

– valeurs de gaz d’échappement moins élevées,

– nouveau système de refroidissement pour la culasse.

Transmission

Transmission intégrale quattro de série avec rapports adaptés

Boîte de vitesses manuelle à 5 rapports

Arbres d’entraînement longitudinaux et transversaux spécialement développés (joints, soufflets, poids)

Aérodynamique

Coefficient de résistance à l’air (Cx) de 0,27 en soufflerie

Habillage de dessous de caisse

Fixation de seuil

Becquet avant et arrière

Diffuseur arrière conséquent

Débit d’air ciblé dans le compartiment moteur

Châssis

Comme sur la voiture de série : essieu à jambes de suspension à l’avant et essieu à bras trapézoïdal à l’arrière

Ensemble ressort / amortisseur personnalisé (amortisseurs Boge)

Pneus Michelin de course en 18/64-16 sur des jantes de 7J x 16 (largeur de bande de roulement de 18 cm, diamètre de bande de roulement de 64 cm, jantes de 16 pouces)

Liquides de fonctionnement du moteur

Carburant sans plomb Shell et huile moteur Shell TMO

Circuit

Piste d’essai à Nardò (Sud de l’Italie), longue de 12,65 km

Équipements spécifiques ajoutés

Réservoir de carburant

Pour limiter le nombre d’arrêts pour faire le plein de carburant, un réservoir de sécurité (réservoir en caoutchouc avec remplissage en mousse) d’une capacité de 340 litres a été installé à l’arrière du véhicule.

Arrêt au stand

Afin de réduire le temps d’arrêt du véhicule, un système de cric de voiture à commande pneumatique a été installé dans le plancher du véhicule. Le changement de pneu est accéléré par l’utilisation de moyeux de roue à verrouillage central serré par un pistolet pneumatique.

Le plein de 340 litres de carburant s’effectue en un maximum de 25 secondes grâce à l’utilisation d’un système de ravitaillement rapide issu de l’aéronautique. Le remplissage d’huile dans le réservoir à carter sec peut également être changé dans ce délai (dispositifs de vidange et de remplissage sous pression).

Équipements de sécurité

En plus d’un arceau cage, la sécurité optimale du pilote est assurée grâce à l’utilisation d’un siège baquet spécial avec ceinture de sécurité à 6 points, d’un système d’extinction d’incendie à bord et d’un système de ventilation pour le casque.

Pour améliorer la sécurité active, le véhicule est équipé d’un système de surveillance de la pression des pneus de dernière génération, qui montre individuellement la baisse de la pression des pneus en dessous d’une valeur rapide.

Châssis

L’Audi 200 quattro de série a été modifiée de telle manière que toutes les données de roue et les valeurs caractéristiques peuvent être facilement adaptées aux exigences respectives.

Échanges des données

Les véhicules sont équipés de moyens de communication radio pour échanger avec le pilote. De plus, un système de télémétrie a été installé, qui permet la transmission permanente de 12 valeurs mesurées, par exemple la vitesse, la pression de suralimentation, les températures d’huile, les températures du liquide de refroidissement, la jauge de carburant, la température des gaz d’échappement, la pression d’huile dans la boîte. L’enregistrement de ces valeurs mesurées permet au technicien de suivre le trajet et, si nécessaire, de l’influencer et de le contrôler.

Boîte de vitesses

La boîte de vitesses à 5 rapports a été renforcée, la marche arrière a été retirée et les rapports de vitesse ont été ajustés. Le différentiel central peut être inopérant.

Photos : Audi / AMS / Brunn Racing – Vidéo : XXP