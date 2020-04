RaceHome : Des courses virtuelles pour affronter les pilotes DTM d’Audi

Le pilote d’usine Audi Mike Rockenfeller a lancé une série de courses virtuelles sous #RaceHome, qui se tiendra sur PlayStation 4 avec l’Audi e-tron Vision Gran Turismo entièrement électrique. Ces courses seront utilisées pour une bonne cause. Une fois par semaine, les fans de la marque Audi et les professionnels de SimRacing s’affronteront contre les six pilotes Audi en DTM : Loïc Duval, Jamie Green, Nico Müller, Robin Frijns, René Rast et Mike Rockenfeller.

« Puisqu’il n’y a pas de course réelle en ce moment, en raison du coronavirus, SimRacing connaît un boom incroyable », explique le champion DTM 2013. « Nous suivons délibérément notre propre chemin : #RaceHome se concentre sur les voitures de sport à propulsion électrique et est donc conforme au thème central d’Audi dans le changement de mobilité. Nous avons choisi un jeu sur console car nous pouvons ainsi toucher une communauté particulièrement importante. »

Les membres du PlayStation Network ont ​​la possibilité d’affronter les pilotes Audi en DTM sur #RaceHome. Ils peuvent gagner une place sur la grille de départ chaque semaine en développant et en publiant un design pour l’Audi e-tron Vision Gran Turismo en collaboration avec #AudiTogether et #WeStayHome. Le design le plus créatif gagnera. Le jury est composé des six pilotes Audi DTM.

#RaceHome veut générer autant de dons que possible pour être utilisé pour des projets caritatifs au sein de la famille du sport automobile.

« Il y a beaucoup de pigistes dans le sport automobile qui ont perdu leurs revenus du jour au lendemain et craignent pour leur propre existence », explique Rockenfeller. C’est pourquoi il sera possible de soumissionner chaque semaine pour une place sur la grille.

Toutes les courses de la série de courses caritatives #RaceHome peuvent être vues sur la chaîne de diffusion en direct gratuite à l’adresse www.twitch.tv/visionrcco. La première course aura lieu le mardi 21 avril à 20 heures. (heure de Paris).

Photos : Audi