Montre Jacob & Co. Bugatti Twin Turbo Furious 300+

Une performance extrême, le véritable luxe, une beauté inégalée et un savoir-faire exceptionnel – Jacob & Co. et Bugatti partagent les mêmes normes et valeurs dans tout ce qu’ils font. La montre Twin Turbo Furious 300+ ne fait pas exception. Après la Bugatti Chiron Tourbillon, l’horloger Jacob & Co. et le constrcuteur automobile Bugatti ont créé ensemble un nouveau chef-d’œuvre prêt à être présenté au monde. Comme son nom l’indique, elle s’inspire de l’hypercar la plus rapide jamais créée – la Bugatti Chiron Super Sport 300+.

Un hommage à la Chiron Super Sport 300+

C’était comme si le temps s’était arrêté, quand, il n’y a même pas un an, Bugatti est devenu le premier constructeur automobile à franchir la mythique barrière de 300 mph. Derrière le volant d’une Bugatti Chiron Super Sport 300+, le vainqueur des 24 heures du Mans, Andy Wallace, a établi le record mondial roulant à une vitesse incroyable de 304,773 mph (490,484 km/h). Une expérience inoubliable pour lui et une nouvelle spectaculaire pour le monde automobile.

Afin de célébrer l’hypercar la plus rapide au monde produite en série, Jacob & Co. a capturé l’essence de la Super Sport 300+ dans le design ainsi que la technologie sophistiquée de sa nouvelle création. La montre Twin Turbo Furious Bugatti 300+ est dotée d’un mouvement des doubles tourbillons tri-axial en titane noir, qui comprend une répétition des minutes décimales et un chronographe mono-poussoir avec heure de référence. Elle est logée dans un boîtier en carbone forgé et titane DLC noir, pour faire écho à la carrosserie en fibre de carbone exposée de l’hypercar de record.

Une technologie exclusive

La présence d’un tourbillon dans le mouvement d’une montre la place déjà parmi l’élite du monde horloger. La Twin Turbo Furious 300+ de Jacob & Co. va encore plus loin en incorporant deux tourbillons à triple axe accéléré dans son design remarquable. Les tourbillons travaillent ensemble pour compenser les effets de la gravité sur la précision du mouvement. Un autre composant très rare est la répétition minutes décimales de la Twin Turbo Furious 300+. Afin de simplifier l’indication sonore de l’heure, la Twin Turbo Furious Bugatti 300+ sonne à la demande à des intervalles de dix minutes après les heures et avant les minutes.

« Avec Jacob & Co., nous avons trouvé un partenaire qui comprend la façon dont nous voyons l’exclusivité et comment chaque objet portant le nom Bugatti doit combiner la puissance extrême et la technologie la plus sophistiquée avec le luxe absolu et l’esthétique et l’élégance incomparables de Bugatti. La Twin Turbo Furious 300+ est un autre produit créé dans l’esprit de ce partenariat », explique le président de Bugatti, Stephan Winkelmann.

Cette montre unique est limitée à seulement trois pièces.

Photos : Bugatti