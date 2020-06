Porsche Projet Modèle H de 1974 – Une remplaçante de la 911 Type G

Avant de présenter et commercialiser un nouveau modèle, Porsche a pour habitude de travailler sur différents projets de design sans forcément les révéler au grand public. L’un de ses projets qui n’a pas vu le jour est la Porsche Modèle H conçue en 1974.

Le design : première étape à la conception d’un véhicule

La première impression est souvent la bonne. Ce principe s’applique également aux automobiles. Les designers sont impliqués dans le processus de développement dès le début – juste après la prise des considérations stratégiques initiales d’un nouveau véhicule. Les langages stylistiques formels des futures voitures sont créés dans le studio de design du Style Porsche au centre de développement de Weissach. Dans ce processus, chaque Porsche suit un ADN de conception spécifique. C’est ce qui rend une Porsche unique et sans équivoque. Il s’agit de rendre les ailes évasées plus hautes que le capot et de toujours donner à l’avant une dynamique. À l’arrière, l’habitacle du véhicule doit se rétrécir de sorte que les lignes s’accélèrent vers l’arrière du véhicule. Ces lignes ouvrent une vue sur les ailes arrière sculpturales et les épaules prononcées. Un aperçu du véhicule suffit pour reconnaître l’ADN de design unique de Porsche. En fin de compte, seulement un petit pourcentage de toutes les idées sont réellement mises en œuvre dans la réalité.

Le Projet Modèle H

À l’automne 1973, Porsche a lancé la 911 type G, renouvelant son modèle emblématique. Un an plus tard, les designers ont commencé à travailler sur son successeur. Le design stylistique de son éventuel remplaçant – le Modèle H – est futuriste et possède pourtant des caractéristiques typiques des modèles Porsche. La partie arrière rappelle un peu la Porsche 928.

Porsche avait prévu d’y installer un moteur huit cylindres au lieu du moteur Flat 6 habituel à l’arrière. Malgré son abandon et la création d’un modèle réduit, le concept a inspiré la future Porsche 928 avec son moteur V8 positionné à l’avant.

Photos : 4Legend.com