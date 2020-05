Porsche fait don de près de 700 000 euros aux institutions de Leipzig

Dans le sillage de la crise du coronavirus, Porsche fait don de près de 700 000 euros aux équipements sociaux et médicaux de son site saxon. Le lundi 4 mai 2020, Gerd Rupp, PDG de Porsche Leipzig GmbH, a remis un chèque de don d’un montant de 526 000 euros à l’hôpital universitaire de Leipzig. Entre autres choses, onze ventilateurs, deux analyseurs de gaz sanguins et des masques de protection et des écrans faciaux supplémentaires peuvent être achetés.

Le constructeur de voitures de sport s’est engagé sur ses sites de Saxe et de Bade-Wurtemberg pendant la crise du Covid-19 au-delà de ses activités de donations existantes. Cela profite en particulier aux institutions médicales et sociales.

« En très peu de temps, nous avons pu obtenir près de 2,4 millions d’euros sur le chemin de l’aide d’urgence. Nous sommes heureux d’apporter notre contribution en cette période extraordinaire, car aider les autres est une évidence pour nous et fait partie intégrante de notre culture Porsche », déclare Andreas Haffner, membre du directoire de Porsche AG en charge du personnel et des affaires sociales.

« Porsche et Leipzig sont indissociables depuis des années. C’est une question qui nous tient à cœur que de soutenir au mieux notre ville et l’État libre de Saxe dans cette situation de crise en tant qu’entreprise commerciale forte dans la région. Nous sommes donc heureux que nous, en tant qu’entreprise, puissions offrir de l’aide rapidement et sans bureaucratie là où elle est urgente », a déclaré Gerd Rupp.

Outre les équipements médicaux, il s’agit avant tout d’équipements de protection urgents qui pourraient être achetés grâce au don de l’hôpital universitaire de Leipzig.

« Il est impressionnant de voir que notre travail est perçu et valorisé en cette période difficile de pandémie. Les dons nous soutiennent très directement, par exemple dans l’achat d’équipements de protection extrêmement coûteux pour nos employés », explique le professeur Christoph Josten, directeur médical de l’hôpital universitaire de Leipzig.

Porsche soutient également diverses associations et institutions sociales à Leipzig, par exemple le Johanniter Accident Aid. Ici aussi, les fonds sont principalement utilisés pour acheter des masques de protection et des désinfectants.

« Grâce au soutien de Porsche AG, nous pouvons anticiper la crise du coronavirus et couvrir une grande partie des dépenses supplémentaires pour les matériaux de protection. Nos employés dans les soins ambulatoires, l’aide aux réfugiés, les garderies et le bénévolat en bénéficient. Ce n’est qu’avec un équipement de protection suffisant qu’ils peuvent continuer d’être là pour les autres tous les jours », explique Skadi Köhler, directeur régional de la Johanniter Regional Association Leipzig / North Saxony.

En raison des problèmes d’approvisionnement de pièces suite de la crise du Covid-19, la production des deux sites Porsche de Leipzig et de Stuttgart a été suspendue pendant six semaines au total. Le redémarrage de la production automobile à l’usine Porsche de Leipzig commence cette semaine.

Photos : Porsche