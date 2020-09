Nouveau partenariat « Buben&Zorweg for Bugatti »

Bugatti et Buben&Zorweg : deux marques fascinantes se lancent dans un voyage commun – unies par leurs exigences élevées en matière de conception, de perfection technique et d’artisanat accompli. Au siège de Bugatti à Molsheim, le Président de Bugatti Stephan Winkelmann et le CEO de Buben&Zorweg Florian vom Bruch ont dévoilé les premiers objets créés ensemble : deux modèles d’un objet de présentation multifonction avec coffre-fort, et un remontoir de montre. Hautement exclusifs et nés de la collaboration intensive entre les deux maisons, ils allient délicatesse technique, qualité de conception incomparable et précision artisanale parfaite.

« Bugatti doit en permanence se démarquer. Et outrepasser même les rêves les plus audacieux. Dans tous les domaines », a expliqué le Président de Bugatti Stephan Winkelmann. « C’est aussi ce que nous attendons de nos partenaires. Nous sommes convaincus que Buben&Zorweg répond à cette exigence – à travers chaque chef-d’œuvre né de la coopération de Buben&Zorweg for Bugatti, d’une manière tout à fait passionate. »

« Avec l’édition limitée Buben&Zorweg for Bugatti, nous réussissons une fois de plus à créer des chefs-d’œuvre fascinants qui répondent aux exigences du partenariat ‘Experience the Extraordinary’ », explique le CEO de Buben&Zorweg, Florian vom Bruch. « Nous sommes fiers d’avoir trouvé en Bugatti le partenaire idéal pour repousser les limites et définir de nouvelles normes – nous sommes ravis de cette collaboration à long terme. »

Les chefs-d’œuvre Buben&Zorweg for Bugatti

Les amateurs d’objets design extraordinaires seront enchantés des chefs-d’œuvre « Buben&Zorweg for Bugatti » qui incarnent l’ADN de ces deux fabricants de luxe exceptionnels. La première édition limitée née de cette coopération fait écho à la Bugatti Chiron par son design et sa matérialité, dans les styles « Chiron 300+ » et « French Racing ».

La Chiron 300+ rend hommage à la force de la Bugatti Chiron Super Sport 300+, avec laquelle Bugatti a été le premier fabricant à franchir en 2019 le seuil magique des 300 miles à l’heure avec 304,77 mph (plus de 490,484 km/h), établissant ainsi un nouveau record mondial. ‘French Racing’ procure d’autres émotions fortes, et c’est avec fierté et respect que certains des chefs-d’œuvre portent le bleu caractéristique de la France en compétition, ainsi que certains détails et citations subtiles de l’origine de la marque Bugatti.

Les experts de la marque retrouveront dans de nombreux détails des éléments de design tels que les fibres de carbone noires et bleues, la légendaire forme en fer à cheval du radiateur et les passionnants contrastes de couleurs en bichromie, tout à fait fidèles à la devise de la coopération Buben&Zorweg for Bugatti : Experience the Extraordinary.

Les coffres-forts multifonction Illusion Chiron et Grande Illusion Chiron

L’une des pièces de la collection Buben&Zorweg for Bugatti qui attire immédiatement les regards, est le coffre-fort multifonction Grande Illusion Chiron. Il s’agit d’une création qui ressemble à une sculpture, couronnée de la célèbre horloge B&Z Flying Minute Tourbillon.

Le coffre-fort multifonction, qui pèse 215 kg, surprend par le fait qu’une fois déverrouillé (ce qui se fait exclusivement à l’aide d’un détecteur d’empreinte digitale biométrique ou par puce transpondeur), il coulisse élégamment vers le haut, avec tout son contenu.

Ainsi le Grande Illusion Chiron fait sortir d’une colonne gravée les objets de valeur qu’elle conserve en toute sécurité, comme la montre favorite, le collier ou la clé du véhicule. Un tiroir protégé contre les ondes radio a été développé tout spécialement pour la conservation très élégante et sécurisée des clés.

Une édition limitée disponible dans des boutiques triées sur le volet

Les coffres-forts multifonction Illusion Chiron et Grande Illusion Chiron existent en 3 combinaisons de coloris et de matériaux, et chacune d’entre elles est limitée à 30 exemplaires. Le remontoir de montre Spirit Chiron pour 4 ou 8 montres existe en deux combinaisons de coloris et de matériaux, qui sont aussi limitées à 30 exemplaires. L’édition limitée Buben&Zorweg for Bugatti sera disponible dans les boutiques B&Z à travers le monde et auprès de partenaires commerciaux sélectionnés.

Photos : Bugatti