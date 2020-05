Nouveau pneu Pirelli Cinturato P7 doté d’un composé intelligent

Le nouveau pneu Pirelli Cinturato P7, un pneumatique été haute performance, offre une sécurité, une efficacité et une durabilité accrues. Il s’inscrit dans la grande tradition du Cinturato, avec 70 ans d’histoire derrière lui, tout en capitalisant sur tous les enseignements tirés du développement continu de la génération précédente du P7. Ce nouveau pneumatique est déjà en vente en prévision de l’été et fait ses débuts sur tous les marchés européens et asiatiques.

La sécurité toujours plus importante

Une enquête commandée par Pirelli, qui s’est déroulée entre fin avril et début mai 2020 auprès de conducteurs utilisant des pneus de 18 pouces ou plus, a mis en évidence la tendance à une utilisation accrue de la voiture à l’avenir – surtout lorsque des mesures de distanciation sociale sont en place. En Chine, 68 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles utiliseraient davantage leur voiture, en Italie, ce chiffre était de 31 % et en Allemagne de 20 %.

Plus de 50 % des personnes interrogées ont déclaré vouloir changer de pneumatiques avant la fin de l’année pour assurer une sécurité optimale à leur véhicule. Les critères guidant leur choix ont montré une attention accrue à la fiabilité et à la qualité des pneumatiques : le pourcentage de répondants accordant la priorité aux caractéristiques de sécurité est passé à 59 % en Allemagne, 78 % en Italie et 86 % en Chine.

Une nouvelle génération du pneu Cinturato P7

Dès la génération précédente lancée en 2009, le pneumatique Cinturato P7, qui est devenu, leader en matière d’homologation, a été constamment mis à jour et amélioré grâce aux partenariats étroits entre Pirelli et les constructeurs automobiles premium du monde entier.

La dernière génération du Cinturato P7 de Pirelli met en évidence les principales priorités des automobilistes modernes d’aujourd’hui : la sécurité et l’efficacité. Les ingénieurs de Pirelli, grâce à un programme intense de recherche et de développement, ont mis au point un produit doté d’un haut niveau de technologie capable de surmonter les compromis typiques associés aux pneumatiques. Les nouvelles technologies créées pour le Cinturato P7 sont capables de concilier des exigences contradictoires, telles que les performances sur sol mouillé et la faible résistance au roulement, et d’atteindre un nouveau standard technologique pour satisfaire les conducteurs et les constructeurs automobiles du monde entier. Les innovations techniques du dernier Cinturato comprennent un nouveau composé doté d’un type « d’intelligence mécanique » qui peut changer en fonction des températures ambiantes : un peu comme si l’on avait deux composés en un.

Sécurité, confort et respect de l’environnement

La sécurité est la caractéristique principale du nouveau pneu Pirelli Cinturato P7. En plus d’améliorer la tenue de route sur sol sec de son prédécesseur, le nouveau pneumatique Pirelli pour les véhicules haut de gamme améliore aussi considérablement la tenue de route sur le mouillé, l’aquaplanage et le freinage en particulier. Il faut quatre mètres de moins pour s’arrêter à partir de 100 km/h. Les innovations introduites par les ingénieurs de Pirelli améliorent également le confort acoustique (grâce à la réduction du bruit de la route) et le confort de conduite, le nouveau pneumatique étant mieux à même d’absorber les bosses de la route. La durée de vie globale du pneumatique augmente de 6 %, ce qui signifie que les pneus doivent être changés moins souvent. La résistance au roulement diminue également d’une classe en moyenne (moins 12 %), ce qui améliore la consommation de carburant de 4 % (mesurée sur le cycle WLTP) ainsi que les émissions CO₂.

Composé intelligent s’adaptant à la température

Les innovations du Cinturato P7 de nouvelle génération commencent par l’élément clé de chaque pneumatique : la sculpture de la bande de roulement, qui est le contact avec la route. La bande de roulement spécialement créée pour le nouveau Cinturato P7 est enrichie de résines de silicium spécifiques qui contribuent à augmenter l’adhérence et à améliorer la fonction des polymères du pneumatique. Il s’agit de matériaux synthétiques élastiques qui sont modifiés chimiquement pour améliorer l’interaction avec le silicium – et ces polymères peuvent changer en fonction de la température de fonctionnement du pneumatique. Cela signifie que le nouveau composé bénéficie d’une sorte « d’intelligence mécanique » grâce à une meilleure répartition des particules de silicium et à une interaction plus efficace entre elles. Ainsi, les caractéristiques du pneumatique peuvent varier en fonction des conditions de conduite et de température, ce qui donne au conducteur une plage de fonctionnement optimale extrêmement large.

Bande de roulement issue de la réalité virtuelle

Chaque partie qui compose la sculpture du nouveau Cinturato P7 a une fonction spécifique : des rainures latérales et longitudinales dont la sculpture est spécifiquement destinée à évacuer l’eau de la manière la plus efficace possible, aux épaulements spécifiques conçus pour offrir les distances d’arrêt les plus courtes possibles, tant sur le sec que sur le mouillé. De plus, la conception et la répartition de la rigidité de ces blocs permettent au nouveau Cinturato d’avoir la plus grande surface de contact possible dans les virages, ce qui garantit une conduite sûre et précise dans toutes les conditions (ce qui est également bénéfique pour le confort). Ayant été mis au point virtuellement sur ordinateur puis testé physiquement, le processus de conception optimise à la fois le confort de conduite et le confort acoustique pour le conducteur.

Distances de freinage réduites grâce au dialogue avec l’électronique

Les ingénieurs de Pirelli ont également travaillé sur la capacité du pneumatique à communiquer avec les systèmes électroniques d’aide à la conduite existants. Dans le cas de l’ABS, par exemple – en supposant que la voiture et les pneumatiques soient de la même taille – une bande de roulement optimisée pour fonctionner en synergie avec l’électronique de la voiture est capable de freiner plus tôt. Des tests effectués lors d’un freinage à partir de 100 km/h ont montré que le nouveau Cinturato P7 a besoin en moyenne de quatre mètres de moins pour s’arrêter : une réduction de 7 à 10%. Le développement du nouveau Cinturato en collaboration avec les principaux constructeurs automobiles mondiaux, par le biais de modèles de pneumatiques virtuels, a permis de régler les pneumatiques de manière optimale pour qu’ils fonctionnent avec les aides à la conduite existantes. Les systèmes de contrôle des voies de circulation en sont un bon exemple. S’ils sont jumelés avec un pneumatique « inconnu », ces systèmes peuvent éventuellement effectuer des corrections continues, car ils ne connaissent pas la dynamique spécifique du pneumatique. Si le même véhicule est équipé d’un nouveau Cinturato P7, avec le marquage qui le distingue comme ayant été fabriqué pour ce fabricant particulier, le système de changement de voie de la voiture ne demandera pas ces corrections continues, car il connaîtra le pneumatique parfaitement.

Plus d’adhérence et moins d’usure via de nouveaux matériaux

Les matériaux créés pour le nouveau Pirelli Cinturato P7 offrent une plus grande résistance mécanique tout en garantissant une meilleure adhérence dans toutes sortes de situations de conduite. L’usure réduite de ce composé à « kilométrage élevé » permet de parcourir une plus grande distance avec un jeu de pneumatiques et d’économiser de l’argent. Cela est dû à l’utilisation de polymères à haut poids moléculaire dans le mélange : en d’autres termes, des chaînes d’éléments chimiques très longues qui confèrent au pneumatique certaines propriétés mécaniques telles qu’une plus grande résistance à l’abrasion et une plus grande durabilité. Le composé de la bande de roulement a été conçu en même temps que le pneumatique dans son ensemble, afin d’obtenir un équilibre optimal du système de la bande de roulement, qui optimise l’empreinte du pneumatique sur la route, réduisant la chaleur générée pendant la conduite et contribuant à une augmentation de l’adhérence tout en réduisant l’usure.

Réduction de la consommation de carburant et de l’impact environnemental

L’augmentation de la résistance mécanique du composé permet non seulement de réduire la quantité de matériau nécessaire pour la bande de roulement (tout en maximisant la durée de vie globale du pneumatique), mais aussi de réduire le poids total du pneumatique grâce à un examen complet de tous les matériaux utilisés. Moins de matériau signifie moins de poids, une diminution de la résistance au roulement et une utilisation plus responsable des ressources. Tout cela entraîne une diminution de la consommation de carburant, ce qui permet à chaque automobiliste d’économiser de l’argent et de réduire l’impact sur l’environnement. Les ingénieurs de Pirelli ont également travaillé sur les matériaux de renforcement, sans compromettre la structure du nouveau Cinturato P7. L’utilisation de cordes très résistantes à la traction permet d’en utiliser moins, ce qui contribue également à réduire le poids. La réduction du poids total était l’une des principales demandes des constructeurs automobiles, afin de les aider à respecter les objectifs de plus en plus stricts en matière d’émissions dans le monde entier.

Combinaison de différentes technologies

Le nouveau pneu Pirelli Cinturato P7 est né avec les technologies de Pirelli, adaptées à tous les nouveaux modèles de véhicules pour lesquels les pneumatiques sont homologués – ou pour répondre aux besoins des automobilistes qui ont des exigences spécifiques. Parmi celles-ci, la gamme Pirelli Elect récemment lancée – un ensemble de technologies spécialement conçues pour les véhicules électriques ou hybrides rechargeables – offre une adhérence instantanée pour répondre aux exigences de performance des moteurs électriques, une résistance au roulement plus faible pour maximiser l’autonomie des batteries et un bruit réduit pour bénéficier du silence et du confort de l’énergie électrique. Le nouveau Cinturato P7 peut également inclure les technologies Run Flat et Seal Inside, qui permettent aux conducteurs de continuer à rouler même après une crevaison. Le premier système utilise des parois latérales renforcées pour supporter le poids de la voiture ; le second déploie une mousse spéciale qui peut boucher instantanément des trous pouvant atteindre quatre millimètres de large.

Pneu en première monte

Le développement du nouveau Cinturato P7 a commencé il y a environ trois ans. Avant les versions dédiées au remplacement, les pneumatiques de première monte homologués par les constructeurs ont été créés pour les voitures qui prendront la route dans les semaines à venir. Le nouveau P7 arrive déjà avec plus de 70 homologations à son actif, et d’ici la fin 2020, ce chiffre devrait passer à plus de 100. Chacune de ces homologations spécifiques nécessite un programme de recherche et de développement spécifique, mené en tandem avec chaque constructeur automobile concerné. En particulier, avec les pneumatiques « marqués » créés pour les véhicules de jantes de 17 pouces ou plus, le Cinturato P7 a déjà 23 homologations en comparaison avec les plus de 100 obtenues par son prédécesseur. Cela confirme que le Cinturato P7 de Pirelli est le leader de sa catégorie, le plus souvent choisi par les constructeurs de véhicules haut de gamme.

Photos : Pirelli