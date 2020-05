Formule E – Des points pour Porsche à Berlin lors du Challenge Race at Home

Lors de la première apparition de Berlin au ABB Formula E «Race at Home Challenge» au calendrier des courses virtuelles, André Lotterer et Neel Jani ont marqué plus de points pour l’équipe TAG Heuer Porsche Formula E Team. André Lotterer a atteint la septième place pour remporter six points au classement des pilotes. Son coéquipier Neel Jani a été classé dixième et a obtenu un point. Les résultats officiels du cinquième tour n’ont été publiés que dimanche.

Lotterer et Jani ont obtenu les huitième et neuvième places lors des qualifications. Contrairement aux événements de la semaine précédente, Lotterer a réussi à éviter tout accident dans la phase d’ouverture et a ensuite connu une course largement sans incident. Jani a perdu quelques places lorsqu’une voiture devant lui a tourné, mais s’est ensuite frayé un chemin à travers le champ.

Il reste le représentant le mieux placé du Team TAG Heuer Porsche Formula E, avec 25 points à la huitième place. Lotterer a un total de douze points et se classe treizième. Au classement par équipes, le duo est en sixième position avec 37 points.

Dans la course pour les sim racers et les influenceurs, qui se déroule séparément des épreuves pour les pilotes de Formule E, Marius Golombeck a donné une solide performance lors de sa deuxième apparition de la saison, terminant comme le pilote Porsche le mieux placé en cinquième position.

À propos du «Challenge Race at Home»

Jusqu’à la grande finale du 7 juin 2020, des courses virtuelles ont lieu chaque semaine, en remplacement des courses standard du Championnat de Formule E ABB FIA 2019/2020, qui ont été reportées en raison de la crise actuelle. Chaque émission en direct commence à 16h30. La série voit les 24 pilotes du championnat se battre pour des points virtuels dans les simulateurs de course. Les courses se déroulent sur la plateforme de simulation réaliste rFactor2. Les pilotes virtuels et les influenceurs s’affrontent également dans des courses séparées pour les pilotes de Formule E. Avec le « Challenge Race at Home», le championnat ABB FIA Formula E soutient l’organisation de protection de l’enfance UNICEF, qui recevra des dons collectés lors des courses.

Photos : Porsche