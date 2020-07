Le Porsche Taycan parfait selon Mark Webber

L’ambassadeur de la marque Porsche, Mark Webber, nous présente sa configuration parfaite du Porsche Taycan via le configurateur officiel Porsche.

Le vainqueur à neuf reprise en Grand Prix de Formule 1 et en WEC passe par le configurateur Porsche afin de concevoir son Porsche Taycan parfait.

Depuis son domicile à Monaco, l’ambassadeur de la marque explique la pensée derrière son Taycan Turbo S furtif mais qui fait tourner les têtes : « Configurer une voiture comme le Taycan n’est pas une chose difficile à faire correctement. C’est déjà une voiture super propre, donc je l’ai gardée très discrète avec l’argent Dolomite. Je suis en fait extrêmement traditionnel et conservateur en ce qui concerne les couleurs », explique Webber, dont le choix mélange une esthétique de pointe avec une dose de luxe.

« En ce qui concerne les options couteuses, la première case cochée pour moi était le pack Carbone SportDesign », poursuit-il. « Je n’avais jamais vu cela dans le métal auparavant, mais cela donne à l’avant une sensation très différente, ce qui est cool. Et j’aime un toit panoramique. Tout ce verre le surmonte vraiment, à l’intérieur comme à l’extérieur. »

Un autre élément essentiel pour l’ancien champion F1 est, sans surprise, les roues. Avec de nombreuses options parmi lesquelles choisir, il est facile de personnaliser entièrement le Taycan.

« C’est une chose personnelle bien sûr, mais je pense que vous pouvez faire un travail horrible avec les roues si vous ne faites pas attention », ajoute Webber. « Les lames de ces jantes Taycan Exclusive de 21 pouces en option ont l’air si tranchantes en noir, en particulier vis à vis de la peinture extérieure. Et j’ai aussi choisi des étriers de frein en noir. C’est un petit détail, mais ça fait toute la différence. »

Avec la forme extérieure du véhicule, Webber tourne son attention vers l’habitacle du Taycan. Il y a un effort conscient pour garder les choses sous-estimées de la même manière, mais un amour durable des textiles issus de la course continue d’avoir une influence sur l’ambassadeur qui travaille dur. « Ce n’était qu’une seule façon pour moi d’aller avec l’intérieur », dit-il avec un sourire. « Le noir et le gris ardoise complimentent ce qui se passe à l’extérieur et j’adore l’Alcantara, comme vous pouvez le voir dans toutes mes voitures 911. C’est peut-être de bons souvenirs de sport automobile, mais l’Alcantara est synonyme de rapidité. Il fait un peu chaud dans des environnements plus chauds, mais c’est pourquoi j’ai également opté pour les sièges rafraîchissants. »

Au-delà du visuel, il existe une dernière option dont Mark Webber ne peut se passer. Et en tant que Champion du Monde d’Endurance 2015 avec Porsche Motorsport, rien de moins aurait été décevant : « En termes d’expérience de conduite, j’ai également opté pour le Porsche Dynamic Chassis Control Sport. Chaque fois que Porsche vous donne la possibilité de mettre la cerise sur le gâteau en termes de dynamique, c’est quelque chose que je choisirai toujours. Mais il n’y a pas grand-chose d’autre dont j’ai besoin. Pour mon budget, c’est le Taycan idéal. »

Photos : Porsche