Le fabricant français de miniatures à l’excellent rapport qualité/prix dévoile ses prochaines nouveautés Porsche et Audi à l’échelle 1:18 prévues pour les mois de septembre et octobre 2020.

Septembre 2020

GT817 : ABT RS4-R Polizei

GT797 : Old and New mélangeant différents types de Porsche 911

GT805 : Porsche 911 Targa type 964

Octobre 2020

GT804 : Porsche 944 Turbo Cabriolet

Photo : GT Spirit