Austro-Daimler Bergmeister de 1932 – L’œuvre de Ferdinand Porsche

De 1906 à 1923, Ferdinand Porsche a travaillé comme directeur technique chez le constructeur automobile autrichien Austro-Daimler, marque aujourd’hui disparue. L’une des ses œuvres phares était le cabriolet sportif Austro-Daimler ADR Bergmeister de 1932, considérée par les historiens automobiles comme étant l’une des voitures les plus réussies de l’histoire automobile autrichienne.



Austro-Daimler ADR Bergmeister

Durant sa présence au sein d’Austro-Daimler, Ferdinand Porsche a conçu une voiture de sport pour le voyage qui n’est jamais entrée en production durant sa présence à la tête de la R&D du constructeur. Grâce à son travail, le fabricant de véhicules autrichien était considéré comme l’un des constructeurs automobiles les plus avancés en Europe.

Durant sa présence, différents modèles à 6 cylindres qu’il a créés ont été commercialisés : AD et ADM.

En 1931, le constructeur automobile autrichien a démarré la production du ADR Bergmeister (champion de la montagne), 8 ans après le départ de Ferdinand Porsche, souhaitant offrir des modèles plus sportifs avec le modèle Alpine. Son élégante carrosserie cabriolet a été créée par Armbruster K&K Hofwagenfabrik. ADR signifie Austro-Daimler Rohrrahmen (signifiant cadre tubulaire), en référence au châssis tubulaire très moderne pour son époque permettant un abaissement de la voiture et une plus grande sportivité avec un train arrière indépendant.

Cette voiture a rapidement réussi à se démarquer par ses qualités pour des balades dans les Alpes.

Le Bergmeister est animé par une évolution du moteur créé par Porsche : un moteur 6 cylindres en ligne de 3 614 cm3 avec un seul arbre à cames en tête entraîné à partir du vilebrequin à l’arrière du moteur, un double allumage. Il développe 120 ch (88 kW) à 3 500 tr/min. Avec sa grande puissance et son couplé élevé (pour l’époque), l’Austro-Daimler Bergmeister allie sportivité et confort tout comme sécurité et fiabilité lors des voyages. Sa vitesse de pointe est de 150 km/h.

Ferdinand Porsche a de nouveau démontré son savoir-faire et sa spécificité : développer des véhicules sportifs pouvant être utilisés au quotidien.

Lors de la disparition de la marque en octobre 1934, seuls quelques dizaines de modèles Bergmeister ont été produits. Avec la Seconde Guerre Mondiale, très peu de véhicules ont survécu, rendant les voitures Austro-Daimler assez rares.

Un modèle rarissime exposé au musée Porsche

Le rare exemplaire exposé au Porsche Museum et appartenant à Wolfgang Porsche a été restauré par Egon Zweimüller, un spécialiste autrichien d’automobiles classiques, nécessitant plus de 10 000 heures de travail. La restauration du châssis 27019/61 a pris fin en 2011, permettant au véhicule d’être présenté au Pebble Beach Concours d’Elégance 2011 à Monterey en Californie, obtenant la 2ème place.

Photos : 4Legend.com