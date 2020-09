Le fabriquant français de miniatures en résine GT Spirit vient d’annoncer ses nouveautés au 1:8 et au 1:18 prévues pour les mois de janvier et février 2021. Parmi elles, certains modèles Audi et Porsche pourraient vous intéresser à l’échelle 1:18.

Janvier 2021

GT302 – Audi RS 7 Sportback (2020), blanc

GT305 – Porsche 911 3.0 RS (1974), vert

GT315 – Porsche 911 Turbo 3.3 type 964 (1991), bleu

Février 2021

GT825 – Audi RS 6 Avant (2020), violet

GT305 – Audi RS Q8 (2020), noir

Photo : GT Spirit