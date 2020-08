Nouveautés sur le Porsche Taycan : plus de performances et nouveaux équipements technologiques

En septembre 2020, le changement d’année-modèle du Porsche Taycan apportera son lot de nouvelles fonctions. Ainsi, la fonction Plug & Charge facilitera la recharge de la batterie et automatisera le paiement, sans carte bancaire ni application. Dès que le câble est branché, le Taycan établit une communication chiffrée avec la borne de recharge compatible Plug & Charge. L’opération de recharge commence immédiatement, et la procédure de paiement est lancée automatiquement.

Autres nouveautés : des fonctions à commander en ligne (FoD – Functions on Demand), un affichage tête-haute en couleurs et un chargeur embarqué d’une capacité de 22 kW en courant alternatif. En outre, la suspension pneumatique adaptative sera dotée d’un système de levage de l’essieu avant (Smartlift).

Les performances du Taycan Turbo S à l’accélération ont également été améliorées. Grâce au Launch Control, la voiture abat désormais le 0 à 200 km/h en 9,6 s (0,2 s de moins que précédemment). Quant au 400 m départ arrêté, elle le franchit en 10,7 s (contre 10,8 s précédemment). Et comme toujours, le Taycan est capable de réitérer ces performances avec la reproductibilité requise sur des voitures de sport.

La version largement réactualisée de la sportive électrique sera disponible à la commande à partir de mi-août. Elle sera livrée dès mi-octobre au réseau de distribution (Centres Porsche).

Un affichage intuitif à bord et un châssis intelligent

Un affichage tête-haute en couleurs, proposé en option, projette des informations pertinentes directement dans le champ de vision du conducteur. L’affichage est divisé en une zone principale, une zone dédiée à l’état de la voiture et une autre avec des contenus temporaires (appels en cours ou commandes vocales). Un écran de navigation, un powermètre (mesure de la puissance) et une vue personnalisée sont également proposés dans une vue prédéfinie.

Grâce à la nouvelle fonction Smartlift, disponible de série avec la suspension pneumatique adaptative, le Taycan peut être programmé de manière à être rehaussé automatiquement dans certaines situations récurrentes, par exemple pour passer un ralentisseur ou franchir la rampe d’accès à un parc de stationnement. La fonction Smartlift peut également intervenir pour ajuster la hauteur du véhicule lors de trajets sur l’autoroute, en trouvant le meilleur équilibre possible entre efficacité et confort de conduite.

Parmi les nouveaux équipements en option, on peut également citer un chargeur en courant alternatif embarqué d’une puissance de 22 Kw. Il sera disponible à partir de la fin de l’année.

Des équipements à la carte grâce au service FoD (Functions on Demand)

Via le service FoD, les conducteurs du Taycan peuvent doter leur voiture en post-équipement en ajoutant des fonctions de confort et d’assistance, même après l’achat et la configuration initiale effectuée à la remise de la voiture. Il n’est pas nécessaire pour cela de passer à l’atelier : la mise à jour se fait en ligne. Le gestionnaire d’efficacité intelligent Porsche Intelligent Range Manager (PIRM) est d’ores et déjà disponible à la demande. La direction assistée Servotronic Plus, le système de maintien de trajectoire actif et le système Porsche InnoDrive viennent s’ajouter à la liste des fonctions à la demande.

Les clients peuvent acheter la fonction de leur choix pour leur Taycan ou bien souscrire un abonnement mensuel. En cas d’abonnement, ils bénéficient de trois mois d’essai. Après inscription et sélection des fonctions souhaitées sur le Porsche Connect Store, le serveur de Porsche transmet un paquet de données au Taycan via le réseau de téléphonie mobile, sous réserve qu’une connexion puisse être établie. Le PCM (Porsche Communication Management) signale alors au conducteur quand les fonctions sont disponibles. Il suffit alors de quelques minutes pour les activer. Un message de confirmation apparaît ensuite sur l’écran central. À compter du changement d’année-modèle, quatre fonctions seront disponibles à l’achat, trois d’entre elles seront également proposées sous forme d’abonnement mensuel.

Le système de maintien de trajectoire actif intervient sur la direction afin de maintenir le véhicule au centre de la voie, même dans les embouteillages. Le système InnoDrive régule automatiquement la vitesse pour une conduite sportive en anticipant les conditions de circulation (limites de vitesse, virages, carrefours giratoires, cédez-le-passage, stops, etc.). Chacune de ces deux fonctions est proposée à 19,50 euros par mois ou 808,10 euros à l’achat.

Lorsque la fonction de guidage par le système de navigation est activée, le Porsche Intelligent Range Manager (PIRM) intervient en arrière-plan pour optimiser tous les paramètres du système et réduire au maximum la durée du trajet, tout en assurant un confort maximal. Cette fonction est disponible pour 10,72 euros par mois ou pour 398,69 euros à l’achat.

La direction assistée Servotronic Plus est asservie à la vitesse. À grande vitesse, elle réagit immédiatement et avec précision. À vitesse réduite, elle offre une assistance accrue lors des manœuvres. Cette fonction à la demande est proposée au prix de 320,71 euros. Elle n’est pas disponible sous forme d’abonnement mensuel.

Tous les tarifs indiqués sont des prix recommandés sur le marché allemand et s’entendent TTC (TVA en Allemagne de 16 % incluse).

Un processus de recharge toujours plus confortable

Parmi les nouveautés, il y a la fonction de recharge conçue pour préserver la batterie. Elle limite le courant de charge à 200 kW environ sur les bornes appropriées (par exemple, dans les stations haute puissance du réseau Ionity) lorsque le conducteur prévoit de faire une pause prolongée lors de son trajet. Ce principe allonge la durée de vie de la batterie et limite la perte globale de puissance. Le conducteur peut sélectionner ce mode de recharge sur l’écran central. Bien entendu, s’il ne le fait pas, la puissance de recharge reste à 270 kW sur les bornes haute puissance de 800 V.

De nouvelles fonctions de recharge intelligentes sont également disponibles via les systèmes Mobile Charger Connect et Home Energy Manager, notamment la surveillance du courant par un relais ampèremétrique, qui permet désormais d’éviter une surcharge par la prise domestique au niveau de chaque phase, ainsi que la charge optimisée à partir de l’électricité produite par des installations domestiques. Ainsi, le Taycan peut être rechargé avec le courant produit par les panneaux solaires installés sur le toit de la maison, par exemple. Une fois atteint le niveau de charge minimal (qui peut être configuré librement), le système n’utilise plus que le courant photovoltaïque qui n’a pas été consommé par la maison elle-même.

Le Plug & Charge facilite la recharge de la voiture : il suffit au conducteur de brancher le câble du Taycan pour lancer automatiquement le chargement. Les données d’authentification sont mémorisées dans la voiture. Dès lors, la borne identifie automatiquement le véhicule branché. La conformité à la norme ISO 15118 permet d’assurer la sécurité de communication entre le réseau et la voiture. Par ailleurs, les opérations de paiement sont gérées de manière automatique. Le Plug & Charge est d’ores et déjà opérationnel sur les bornes du réseau Ionity en Allemagne, en Norvège, au Danemark, en Suède, en Finlande, en Italie et en République tchèque. Début 2021, il le sera dans douze autres États européens. Aux États-Unis et au Canada, il sera mis à disposition par Electrify America et Electrify Canada sur de nombreuses bornes, également début 2021.

Une palette de couleurs élargie

Pour l’année-modèle 2021, sept nouvelles teintes extérieures sont proposées : Acajou métallisé, Baie Glacée métallisé, Cerise métallisé, Beige Café métallisé, Craie, Bleu Neptune et Gris Glacé métallisé.

Toutes les versions du Taycan pourront également à l’avenir être équipées du Pack Carbon Design, qui inclut notamment des inserts en fibre de carbone dans le bouclier avant et les jupes latérales, ainsi que des ailettes en carbone sur le diffuseur arrière.

La radio numérique est désormais disponible de série. Les programmes sont diffusés dans les formats DAB, DAB+ et DMB, pour une qualité de son nettement améliorée. Porsche a également étoffé la liste des technologies de connectivité incluses de série : l’application Apple Podcasts compte désormais parmi les sources multimédias disponibles.

Photos : Porsche