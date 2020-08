Nouvelles Audi SQ7 et SQ8 TFSI : ouverture des commandes

Les nouvelles Audi SQ7 et SQ8 sont désormais disponibles à la vente avec un moteur V8 TFSI pour des performances supérieures. Leurs commandes sont ouvertes à partir de respectivement 120 000 euros et 125 500 euros.

Les nouveaux SUV de hautes performances – les Audi SQ7 et SQ8 – disposent dorénavant en Europe d’un moteur essence 4.0 TFSI. Le puissant moteur V8 biturbo associé à une suspension sport de haute technologie, et à une transmission intégrale quattro permet aux nouveaux SQ7 et SQ8 d’offrir des performances supérieures. Avec une puissance de 507 ch (373kW) et un couple de 770 Nm, les Audi SQ7 et SQ8 abattent le 0 à 100 km/h en seulement 4,1 secondes.

De nouveaux systèmes de connectivité et d’assistance à la conduite, complétant les technologies déjà présentes, sont également disponibles et rendent la conduite encore plus facile et agréable.

Les nouvelles Audi SQ7 et SQ8 sont disponibles en France, à partir de respectivement 120 000 euros et 125 500 euros en concession Audi à partir du 10 août 2020.

Photos : Audi