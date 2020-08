Utilité des pneus : les conducteurs ont peur des autres usagers de la route

Plus de la moitié des conducteurs européens estiment que le principal risque lié à la conduite automobile en période estivale est dû au comportement des autres conducteurs. Cela permet de mettre en avant le fait d’avoir des pneumatiques en bon état et offrant de bonnes performances pour de nombreux conducteurs.

Un étude menée auprès d’européens

Ces résultats peu flatteurs, constatés au cours de la dernière enquête en Europe de Nokian Tyres sur les pneus été montre que le facteur humain joue toujours un rôle essentiel dans la conduite d’un véhicule. Il en va de même pour la responsabilité d’utiliser les bons pneus en fonction des saisons.

Selon l’enquête de Nokian Tyres, la perception du risque le plus élevé sur les routes en été est due au comportement des autres conducteurs, aux excès de vitesse et à l’utilisation du téléphone au volant. Les Tchèques, les Polonais et les Italiens font partie des populations faisant le moins confiance aux autres conducteurs.

Les Polonais et les Tchèques ont particulièrement insisté sur le danger que représentent les excès de vitesse. L’utilisation d’un téléphone ou d’autres gadgets au volant est considérée comme le facteur le plus dangereux par les Italiens. Il est intéressant de noter que les risques liés aux déplacements en voiture constituent la principale préoccupation des interrogés de plus de 51 ans.

Dans ce groupe de conducteurs, la plupart des gens sont attentifs au comportement des autres automobilistes, ainsi qu’à l’état des routes. Cela peut être dû au fait que les conducteurs plus âgés sont conscients qu’ils ont besoin d’un temps de réaction plus long, et aussi au fait que leurs véhicules soient souvent plus anciens.

L’état des pneus compte

Plus d’un tiers des conducteurs européens vérifient la profondeur des rainures de leurs pneus deux fois par an, 24% disent le faire tous les deux ou trois mois, alors que 13% ne le font qu’une fois par an. Toutefois, 10% des interrogés ne se souvenaient pas de la dernière fois qu’ils avaient vérifié l’état de leurs pneus, ni même s’ils l’avaient fait. Parmi les personnes les plus concernées par l’état de leurs pneus, c’est-à-dire celles qui vérifient la profondeur des rainures tous les deux ou trois mois, on trouve principalement des Italiens, des personnes parcourant 30 000 à 40 000 km ou plus par an, des hommes et des conducteurs de plus de 66 ans.

« Nos recherches montrent que seul un petit pourcentage de personnes prête attention à l’usure des pneus. Mais les pneus sont les seuls points de contact de la voiture avec la route, et leur état est crucial en matière de sécurité routière. Par exemple, avec des pneus usés dont la profondeur des rainures est de 2 mm, la distance de freinage peut s’étendre jusqu’à 12 mètres de plus à la vitesse de 80 km/h sur une route mouillée par rapport à des pneus neufs. Dans le même temps, il est intéressant de noter que les personnes interrogées dans l’ensemble des pays étudiés ont mis l’accent sur des critères de sécurité telles que l’adhérence des pneus sur routes sèches et mouillées, la stabilité des pneus et la sécurité dans des situations extrêmes – ceux-ci sont considérés comme les principales caractéristiques des pneus auxquelles les gens prêtent beaucoup d’attention lorsqu’ils achètent des pneus neufs », déclare Martin Dražík, Directeur de produit chez Nokian Tyres Europe.

La sécurité avant tout

En profitant du beau temps estival, il est facile d’oublier les dangers de la conduite sous la pluie. Les pluies abondantes et inattendues augmentent le risque d’aquaplanage, surtout lorsque de grandes quantités d’eau s’accumulent sur la chaussée et dans les ornières. Par conséquent, lors du choix des pneus d’été, il est important de prêter attention aux modèles qui ont été conçus pour une conduite sûre sur sol mouillé, comme le modèle Nokian Wetproof. Il faut également se rappeler que les pneus été sûrs doivent avoir une profondeur de sculpture supérieure à 4 mm et que leur durée de vie ne doit pas excéder 6 ans.

Photos : Nokian Tyres