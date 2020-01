Nouvelle Audi RS 6 Avant C8 avec 786 ch & 1 061 Nm par HGP

A peine commercialisée et déjà préparée : la nouvelle Audi RS 6 Avant (génération C8) est passée entre les mains de HGP, spécialiste allemand du changement de turbos afin d’offrir plus de performances aux voitures sportives. Développant d’origine 600 ch et 800 Nm, le V8 biturbo de 4,0 litres du RS 6 break passe après modifications à une puissance de 786 ch et délivre un couple impressionnant de 1 061 Nm.



La nouvelle Audi RS6 Avant impressionne depuis sa présentation en septembre 2019 au salon automobile de Francfort : son design très sportif, ses performances, sa qualité de fabrication et son luxe.

Pour ceux qui souhaite avoir plus de sensations et de plaisir à son volant, le préparateur allemand HGP a une solution : faire quelques petites modifications. Les turbos d’origine sont conservés. Le plus gros travail se situe dans la modification du calculateur d’origine en changeant sa cartographie et en supprimant au passage la vitesse maximale.

Un nouveau boîtier de filtre à air à grand volume est installé, portant l’inscription « HGP-turbo ». Les tuyaux apportant l’air frais au moteur sont aussi redimensionnés. Enfin, le collecteur d’admission devant le turbo a une section transversale agrandie.

L’ensemble permet au moteur V8 biturbo de 4,0 litres de développer 786 ch et 1 061 Nm. Le 0 à 100 km/h est amélioré d’environ 0,5 seconde, soit 3,1 s. Le 100 à 200 km/h prend désormais 6,8 secondes au lieu de 7,3 secondes et la vitesse de pointe est dépasse 330 km/h.

Tout cela à un prix qui n’est pas négligeable : 8 900 euros de matériels et 1 000 euros pour le montage avec une certification du TÜV. Milltek a déjà développé une ligne d’échappement pour le RS 6 et conjugué à cela, la sonorité est envoutante.

Cette préparation moteur est aussi valable pour les Audi RS 7 Sportback et RS Q8 qui embarquent le même moteur.

Photos : HGP / Vidéo : MotorOli