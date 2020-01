Miniature 1:8 – Audi R18 TDI e-tron quattro par Spark Models

A l’occasion du salon de Genève 2013, le fabricant Spark Models a dévoilé une étonnante miniature à l’échelle 1:8 de l’Audi R18 TDI e-tron quattro, qui s’est hissée à la seconde place aux 24 Heures du Mans 2012.

Cette miniature imposante, l’échelle étant le 1:8, n’était pas au catalogue Spark. Il s’agit d’une série ultra limitée à l’initiative du dirigeant de la marque de miniatures Spark, fan de sport automobile et d’Audi.

Pour la petite histoire, chaque pilote des quatre Audi R18 TDI engagées aux 24 Heures du Mans 2012 ont reçu une miniature à l’échelle 1:8 représentant leur voiture.

Une petite série des 4 voitures a été fabriquée en plus et quelques unes étaient proposées à la vente. Le prix est à la hauteur de l’exclusivité : environ 2 700 euros. A ce prix, vous avez la miniature avec son socle et a vitrine.

Ce modèle réduit de grande qualité et très fidèle à l’originale était fabriquée en résine avec de petites pièces en photo-découpe afin de donner le plus de réalisme.

Photos : 4Legend.com