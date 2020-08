Nouvelles Audi S3 Sportback et S3 Berline : ouverture des commandes

Après avoir présenté les nouvelles Audi S3 Sportback et S3 Berline, la marque aux quatre anneaux ouvre désormais leurs commandes en Europe et notamment en France à partir de respectivement 55 900 euros et 56 450 euros.

La quatrième génération de l’A3 sportive – motorisée par un 2.0 TFSI de 310 ch (228 kW) et 400 Nm – se décline en deux versions : la Berline au design plus fluide et la Sportback offrant plus de polyvalence et d’espace.

De nouvelles technologies font leur apparition afin d’offrir au conducteur et aux passagers plus de dynamisme et de confort.

Dotée d’une suspension sport S spécifique, la nouvelle Audi S3 accélère de 0 à 100 km/h en 4,8 secondes via une boite de vitesse S tronic à sept rapports et la transmission intégrale quattro.

Les nouveaux modèles S3 se distinguent également avec un nouveau design plus dynamique, incluant un éclairage Matrix LED.

De nouvelles technologies font leur apparition à l’intérieur avec une nouvelle génération de système infodivertissement et nombreuses aides à la conduite.

Les nouvelles Audi S3 Sportback et S3 Berline sont désormais disponibles à la commande via les concessionnaires Audi, à partir de respectivement 55 900 euros et 56 450 euros.

Photos : Audi