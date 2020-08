Deux Porsche 911 créées par Porsche Exclusive Manufaktur en hommage à la première 911 d’Australie

L’histoire de la première Porsche 911 australienne a inspiré une paire de modèles Porsche Exclusive Manufaktur 911 Carrera S. Créées conjointement par le Porsche Centre Melbourne et le Porsche Centre Sydney South, les deux éditions spéciales seront présentées au cours des prochains mois aux côtés de la première 911 australienne livrée en 1965.

Hommage au passé

« L’idée était de prendre la 911 de 1965 et de réinventer cette voiture et tous ses merveilleux détails pour 2020 », explique Dean Williams, directeur des ventes de véhicules neufs au Porsche Centre Melbourne.

La 911 d’origine a été livrée par le distributeur australien Porsche à l’époque, Norman Hamilton, à l’agriculteur d’Adélaïde Ron Angas en 1964. Même à l’époque, bien avant le lancement du programme Porsche Exclusive Manufaktur, les spécifications de la voiture étaient issus des souhaits du fier propriétaire.

« C’est incroyable que 55 ans après la livraison de la 911 originale à M. Angas, nous puissions reproduire certaines des mêmes fonctionnalités dans l’équivalent moderne. Cela montre à quel point la 911 est intemporelle », déclare Lee Hallett, directeur général des ventes du Porsche Centre Sydney South.

Il reflète également les possibilités de personnalisation presque infinies offertes par Porsche Exclusive Manufaktur, qui combine des matériaux de la plus haute qualité avec des méthodes de production modernes et une attention minutieuse aux détails.

Bien que l’incursion de Ron Angas dans l’univers de Porsche l’ait vu conduire une voiture en boîte manuelle à cinq rapports tandis que les versions 2020 comportent une boîte de vitesses automatique à huit rapports, les détails visuels montrent clairement d’où descendent les voitures de l’édition spéciale.

Alors que la 911 de 1965 était finie en gris pierre, l’équivalent 2020 de la palette de couleurs de la série 992 est le gris Craie, et les deux modèles Porsche 911 Carrera S présentent une peinture assortie sur les lattes du couvercle du moteur arrière et des jantes Carrera Exclusive Design en 20 et 21 pouces, qui ont des étriers noirs contrastés, tout comme la voiture âgée de 55 ans. Les jupes latérales SportDesign de Porsche Exclusive Manufaktur, les rétroviseurs extérieurs peints et les bandes décoratives brillantes font partie des touches finales de la palette de couleurs actuelle.

À l’intérieur, le premier modèle 911 est enveloppé de cuir vert, en contraste magnifique avec la garniture de tableau de bord en bois jaune érable standard de la voiture et le volant à bord en bois assorti, qui encadrait parfaitement son instrumentation ‘anglaise’.

Les intérieurs des coupés repensés sont en cuir Agave Green Club avec des coutures Craie contrastantes et des ceintures de sécurité vert Agave assorties. Contrairement à l’original, ils bénéficient de sièges sport électriques à 14 réglages avec pack mémoire et l’écusson Porsche est gravé sur les appuie-tête. Les seuils de porte en aluminium brossé en argent foncé sont éclairés et personnalisés avec le texte «1965 Reimagined». Les deux Porsche 911 type 992 ont été équipées d’un ensemble intérieur en Paldao Dark respectueux de l’environnement.

Combinant des éléments du patrimoine original avec les capacités de haute technologie d’aujourd’hui, le projet a voulu capturer l’esprit de l’ancêtre de la 992. Il l’a fait avec une touche tout à fait moderne.

La première 911 Down Under

Lorsque Ron Angas a déposé 2 000 livres australiennes pour commander une nouvelle Porsche six cylindres en 1964, le bon de commande indiquait «901». Mais au moment où la voiture de sport en teinte Stone Grey est arrivée sur la ferme d’Angas dans la vallée de la Barossa, à 100 km au nord d’Adélaïde, le badge portait le numéro 911, à la suite du célèbre différend concernant la marque Porsche avec Peugeot. Le nouveau propriétaire ne s’en souciait pas : cela signifiait que la plaque d’immatriculation distincte «119» noire et blanche qui avait été portée par plusieurs voitures de la famille Angas au fil des ans refléterait parfaitement le nom du nouveau modèle.

Alors que la voiture avait été équipée d’un silencieux modifié (puis testé dynamiquement à 134 ch (100 kW) – quatre ch au-dessus de la norme), les habitants peuvent encore se souvenir de l’agitation provoquée par la 911 lorsqu’elle s’est aventurée dans la ville voisine au début de septembre 1965. À l’extérieur, des phares à faisceau scellé avaient été installés pour éclairer les routes de campagne d’Angaston, où la grille du boxer 6 refroidi par air au son distinctif allait bientôt résonner régulièrement de Lyndoch à Nuriootpa. La voiture arborait également des écussons Porsche colorés sur ses enjoliveurs chromés.

Angas avait l’habitude de pousser régulièrement la 911 lors de la course de côte de Collingrove qu’il avait construite sur sa propriété, où Alan Hamilton – le fils du concessionnaire Porsche de l’époque, Norman Hamilton – remportait plus tard le premier titre national de course automobile en Porsche lorsqu’il a remporté le championnat australien de course de côte en octobre 1966 dans un Bergspyder équipé du moteur de deux litres d’une Porsche 906. Quand Angas a vendu la 911 en février 1969 – à son ami architecte Roy Wilson – il avait parcouru 87 000 kilomètres.

Le propriétaire actuel de la voiture, le passionné d’Adélaïde Porsche, Stewart Kay, l’a vue pour la première fois lorsqu’il a interviewé Wilson pour un article universitaire à la fin des années 1980. Garée dans le garage de Wilson, Kay remarqua qu’elle ressemblait à une voiture dont il avait entendu parler dans un magazine anglais. Exposée au Musée Porsche, il a rappelé que la voiture est connue comme étant la «plus ancienne 911 connue».

Lorsqu’il a vérifié l’article plus tard, il a été surpris de découvrir que le numéro de châssis de la voiture du Musée était le 302 503 : exactement 1 000 voitures plus tard que celle qu’il venait de voir. Les appels à l’usine via Porsche Cars Australia ont rapidement confirmé que la 911 dans le garage de Wilson était l’un des premiers modèles de conduite à droite jamais construits.

Il a supplié Wilson – initialement sans succès – d’acheter la voiture, mais ce n’est qu’en 1992 qu’il a reçu un appel téléphonique lui demandant : « Vous la voulez toujours? ». Un prix a été négocié immédiatement et la voiture – avec les clés d’origine, le manuel du propriétaire d’origine, les carnets de service et plus de 136 000 km au compteur – a trouvé son troisième propriétaire ravi.

Dans un état d’origine exceptionnel à ce jour, Kay possède toujours cette 911, et bien qu’elle soit généralement exposée dans un musée du Bend Motorsport Park à Tailem Bend, en Australie-Méridionale, elle sera exposée aux côtés de ses nouveaux descendants chez les partenaires australiens Porsche Exclusive Manufaktur : Porsche Centre Sydney South et Porsche Centre Melbourne.

Photos : Porsche