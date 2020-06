Nouvelles décisions stratégiques d’Audi pour la Chine et ses modèles

Le jeudi 18/06/2020, le conseil de surveillance d’AUDI AG a décidé de nouveaux changements structurels, renforçant ainsi l’activité de projets de véhicules de la marque premium. Une division nouvellement créée gérera indépendamment la série de modèles avec actuellement 65 modèles ainsi que le projet Premium Platform Electric (PPE). Le PDG d’Audi, Markus Duesmann, dans sa fonction supplémentaire de membre du comité de direction en charge du développement, dirigera également la nouvelle division, qui doit être un client pour le développement technique. Le Conseil de Surveillance a pris une autre décision stratégique : le Président du Directoire assumera à l’avenir la responsabilité directe de l’activité en Chine.

Avec une division distincte et des interfaces intensifiées dans la division Développement, Audi structure plus efficacement l’organisation de sa série de modèles. À l’avenir, la nouvelle division sera dirigée par le membre du directoire en charge du développement. « Ce réalignement renforce l’activité véhicule-projet et l’importance stratégique de la série de modèles. Cela nous permettra de nous concentrer encore plus sur nos produits au sein de l’entreprise », a déclaré le PDG d’Audi, Markus Duesmann. Après le départ d’AUDI AG de Hans-Joachim Rothenpieler, membre du directoire en charge du développement, Markus Duesmann assume la responsabilité de cette nouvelle division du directoire. L’organisation des séries de modèles, qui a été introduite en 2016 et est structurée par séries de modèles de véhicules, a la responsabilité de gestion centrale pour tous les modèles Audi. La division distincte du directoire renforce son rôle de client pour le développement technique.

Le conseil de surveillance a pris une autre décision stratégique concernant l’orientation future d’Audi : le président du conseil de direction sera directement responsable des activités de l’entreprise en Chine. « La mobilité du futur se développe rapidement en Chine. Je me réjouis à la perspective d’étendre encore notre présence sur notre plus grand marché et de façonner activement le processus de transformation de l’industrie automobile chinoise avec Audi China et nos partenaires chinois », a ajouté Duesmann. Jusqu’à présent, le membre du directoire en charge des finances était responsable des activités d’Audi en Chine. Surtout en ces temps de mutation, la division Finance se concentrera encore plus sur la gestion financière et l’optimisation des coûts et de la rentabilité.

Photos : Audi