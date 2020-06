Porsche Leipzig se transforme en cinéma drive-in

A partir du vendredi 26 juin 2020, Porsche vous invitera à passer des soirées d’un genre spécial sous la devise « Road Movies ». Là où les voitures de sport démontrent normalement leurs performances, un cinéma drive-in verra le jour dans les prochains jours, avec une taille d’écran de 144 mètres carrés. Il y a de la place pour environ 200 véhicules sur le circuit, tout en respectant les distances minimales actuellement requises.

« Au cours des dernières semaines, de nombreuses activités de loisirs ont dû être annulées en raison des mesures de protection face au coronavirus. Avec le cinéma drive-in, nous proposons des animations en soirée attrayantes. Le programme combine l’expérience Porsche avec une soirée cinéma confortable à ciel ouvert », explique Jens Walther, responsable des ventes et du marketing chez Porsche Leipzig GmbH. Fidèles au thème du cinéma, des véhicules apparus à l’époque dans des films célèbres sont également exposés. Cela comprend la Porsche 991 Carrera 4S, qui a été utilisée dans le film ‘Bad Boys For Life’.

Le cinéma drive-in sur le circuit de Porsche Leipzig se tiendra jusqu’à la mi-juillet 2020. Le programme du film varie quotidiennement. Des boissons et des collations sont disponibles sur place. Dans son propre véhicule, le billet coûte 12,50 euros par personne. En plus de l’expérience cinéma, il est également possible de réserver une visite guidée du circuit Porsche à Leipzig dans son propre véhicule. Pour l’expérience de cinéma au volant très spéciale, il y a la possibilité de profiter du film dans un véhicule Porsche, éventuellement en combinaison avec une expérience de conduite dans une voiture de sport sur le circuit.

Les billets sont vendus en ligne sur www.roadmovies-leipzig.de. La mise en place du cinéma drive-in est un projet de coopération entre l’agence événementielle koslik & friends GmbH et Porsche Leipzig GmbH.

Un des temps forts du programme est le « Klassik airleben im Stream » le samedi 27 juin 2020. Les billets pour cet événement seront uniquement tirés au sort. La compétition sur les réseaux sociaux de Porsche Leipzig commencera au début de la semaine prochaine. Porsche est partenaire de l’Orchestre Gewandhaus depuis 2011, et depuis 2014, l’engagement s’est concentré sur l’événement de concert «Klassik airleben». En raison des mesures de protection face au Covid-19, l’événement ne peut pas avoir lieu au Rosental cette année comme d’habitude. Par conséquent, le meilleur des dernières années sera offert le 27 juin. Vous pouvez en profiter dans une atmosphère particulière au cinéma drive-in de Porsche Leipzig.

Le centre client, également appelé « diamant » en raison de sa forme caractéristique, est au cœur de l’expérience Porsche sur le site de Leipzig. Plus de 40 000 invités du monde entier y sont accueillis chaque année, y compris des collectionneurs de véhicules et des visiteurs ainsi que des participants à des événements. Les différents programmes d’expérience de conduite sont particulièrement appréciés. Onze courbes de circuits de renommée mondiale sont modélisées ici – y compris la «courbe de Loews» de Monaco, le «Corkscrew» de Laguna Seca, la «Suzuka S» de la piste de course éponyme au Japon ou la «Parabolica» de Monza.

Photos : Porsche