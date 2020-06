Rappels de Porsche Cayenne et d’Audi A8, Q7 & Q8 pour des problèmes d’étanchéité

La grande berline Audi A8, les gros SUV Audi Q7 & Q8 et Porsche Cayenne (mais aussi les Volkswagen Touareg et Bentley Bentayga) sont victimes soit d’une potentielle fuite d’huile de boîte de vitesse, soit d’un problème d’étanchéité du circuit de carburant. Deux grands rappels sont en cours pour résoudre les problèmes.



Deux campagnes de rappel concernent plusieurs milliers de modèles de gros SUV du Groupe Volkswagen dont les Porsche Cayenne, les Audi Q7 & Q8 et la berline Audi A8.

Problème d’étanchéité de la conduite de carburant

Selon un porte-parole de Porsche, près de 95 000 Cayenne et Cayenne Coupé de dernière génération à moteur V8 biturbo et V8 biturbo hybride (moteur EA825) vendus à travers le monde peuvent avoir des problèmes d’étanchéité de la conduite d’alimentation en carburant, notamment via une connecteur. Les modèles Porsche Cayenne concernés ont été produits entre le 29 novembre 2017 et le 5 décembre 2019.

Porsche va contacter les différents propriétaires concernés, les invitant à se rendre dans un centre Porsche afin d’effectuer gratuitement la réparation qui dure environ une heure. La conduite de carburant incluant le raccord rapide sera changée.

Fuites dans la conduite d’huile de transmission

Le second rappel est beaucoup plus large. Il concerne des Porsche Cayenne, des Audi Q7 et Q8 ainsi que l’Audi A8 pouvant présenter un problème d’étanchéité de boîte de vitesses automatique (modèle AL552-8Q à 8 rapports). La cause est – selon l’autorité allemande KBA – une erreur de fabrication dans une conduite d’huile de transmission pouvant occasionner des fuites d’huile de la boîte et même des dommages.

Chez Audi, cela concerne près de 9 000 modèles A8, Q7 et Q8 produits entre septembre 2019 et décembre 2019. La réparation prise en garantie en concession Audi (rappel 38C7) et en centre Porsche (rappel ALA5) prend environ 3 heures. La date de fabrication de la conduite sera vérifiée et remplacée si nécessaire.

Photos : 4Legend.com