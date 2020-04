Porsche 4Kids – Des activités gratuites pour les enfants

Ces dernières semaines, la vie normale de nombreux enfants a radicalement changé. Les garderies et les écoles ont fermé, les parents qui travaillent essaient de gérer l’équilibre entre le travail et la garde des enfants, et l’environnement du bureau à domicile présente à la fois de nouvelles opportunités et d’énormes défis. Porsche offre aux familles une distraction bienvenue de la vie en milieu fermé avec Porsche 4Kids, une offre gratuite pour les enfants à la maison.

De nombreux jeux et activités attendent les jeunes visiteurs sur le site www.porsche4kids.com. Sur le site, les filles et les garçons peuvent trouver des pages à colorier, créer des idées avec des instructions, trouver des mots et des jeux de mémoire, des puzzles et des images de recherche et bien plus encore. Tout en jouant, en expérimentant et en découvrant, les enfants sont soutenus par les mascottes Porsche Tom Targa et Tina Turbo en allemand et en anglais.

« Nous voulons donner aux enfants l’accès à la mobilité d’aujourd’hui et de demain ainsi qu’à des sujets socialement pertinents comme la durabilité et la sécurité dans la circulation routière. Nous voulons motiver les enfants à explorer, découvrir, rire et s’amuser », explique Oliver Eidam, responsable du partenariat de marque et du sponsoring.

Porsche 4Kids crée des expériences en ligne uniques pour jouer avec des normes d’apprentissage élevées. Les enfants ne sont pas seulement divertis sur le site Web, ils peuvent également entraîner leur concentration et apprendre en jouant. Ceux qui souhaitent passer leur temps hors ligne peuvent télécharger et imprimer une variété d’images à colorier. Chaque enfant a le choix – qu’il s’agisse de tracteurs Porsche et de voitures de course de formule E, de bandes dessinées ou de jeux tels que le jeu de la catégorie «Town, City, Porsche» – des modèles sont disponibles en téléchargement pour tous les enfants pour passer des heures. Ceux qui ont 12 ans et plus et qui aiment apprendre les quiz peuvent participer au défi de mobilité électrique du Musée Porsche. Lors de cette visite de découverte, les enfants peuvent en apprendre beaucoup sur l’électromobilité, par exemple comment fonctionne un moteur électrique, où l’énergie électrique est stockée et si l’électricité ne provient que d’une prise.

Dans la section « Socialize », les enfants peuvent faire une visite virtuelle du musée. « Nos programmes d’apprentissage ne pouvaient jusqu’à présent être expérimentés que dans l’exposition, mais le nouveau site Web pour enfants nous permet désormais de les mettre à la disposition de tous en ligne », explique Achim Stejskal, responsable du patrimoine et du musée Porsche. « Nous offrons aux enfants un moyen plus facile et facilement accessible d’explorer l’histoire de Porsche. »

Avec le magazine Kids Driving School, les parents peuvent pratiquer un comportement routier correct avec leurs enfants. Tom Targa et Tina Turbo adoptent une approche ludique pour expliquer les règles de circulation, les panneaux routiers les plus importants et l’équipement de vélo correct. Il y a aussi un petit test final pour les enfants à prendre sur les dernières pages du magazine. Aucun ennui garanti.

Photos : Porsche