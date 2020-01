Porsche crée une joint-venture pour produire des petites séries de véhicules

Le constructeur de voitures de sport Porsche, sa filiale de gestion et de conseil informatique MHP et la société de réassurance Munich Re envisagent de créer une joint-venture. Les partenaires ont déjà signé un accord correspondant. L’objectif de la société commune «FlexFactory: Digital Factory Performance» est d’offrir des concepts de production numériques et flexibles ainsi que des solutions logicielles innovantes afin de permettre la production de très petites séries de voitures avec un haut degré d’efficacité économique.

« Il existe une forte demande sur le marché pour des produits personnalisés. Le défi est de fabriquer même de petites séries de manière rentable », explique Lutz Meschke, vice-président et membre du directoire de Porsche AG en charge des finances et de l’informatique. « Nous voyons donc un grand potentiel grâce au regroupement intersectoriel de nos compétences avec Munich Re et MHP. Cela nous permet de combiner l’expertise en gestion des risques avec des compétences logicielles et un savoir-faire en production. »

Torsten Jeworrek, membre du conseil d’administration de Munich Re, commente l’objectif collectif : « Pour nous, cette joint-venture consiste à développer des stratégies de production et des services innovants qui s’ajoutent à une solution complète, que nous pouvons ensuite commercialiser comme un forfait sur mesure. En retour, les clients récolteront rapidement des avantages stratégiques et une véritable valeur ajoutée grâce aux compétences mises en commun de nos entreprises. »

MHP et Munich Re travaillent à la mise au point de solutions de production numérique flexible qui minimisent simultanément les risques technologiques et financiers depuis fin 2017. Porsche Group et Munich Re détiennent chacun 50% des parts de la coentreprise naissante. La création de la coentreprise est soumise à l’approbation de la fusion par les autorités responsables.

