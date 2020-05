Piano à queue Audi Design – Tradition et innovation combinées

Un grand piano de concert est extrêmement grand, habituellement noir et avec 3 jambes pour supporter le corps et ses côtés typiquement courbés. Depuis plus de 100 ans, les mécanismes internes complexes de ces instruments ont guidé leur magnifique sonorité aussi bien que la détermination de leur forme générale. La longue tradition qui a conduit au grand piano de concert a inclus nombre de versions baroques qui ne correspondaient pas idéalement au langage du design Audi. Malgré cela, l’équipe du Studio Audi Design à Munich a décidé de relever la tâche d’abriter un grand piano de concert dans une ‘peau extérieure’ Audi en s’associant avec le spécialiste autrichien Bösendorfer.

La question principale était : par où commencer? Comment la philosophie du design Audi pouvait-elle être interprétée pour un grand piano – un instrument avec une forme et une fonction étroitement définies? Un processus actif débuta, durant lequel les designers proposèrent un nombre surprenant d’approches stylistiques. En fin de processus, la manufacture de cette interprétation revînt au manufacturier allemand de pianoforte Bösendorfer de fabriquer le premier grand piano Audi Design’. A un prix d’environ 100 000 euros, la société basée à Vienne a ajouté cette icône du design dans son catalogue d’instruments de haute qualité depuis le 16 juillet 2009, date de sa présentation officielle.

« Vous pouvez imaginer le respect avec lequel nous avons abordé ce défi de re-designer un instrument de musique » a déclaré Wolfgang Egger, ancien Directeur du Design pour le Groupe Audi. Mais son équipe et lui l’ont fait en vertu de la nécessité. « Les contraintes auxquelles nous avons du faire face étaient nécessaires pour stimuler notre créativité. Nous avons été obligés d’étudier l’instrument en profondeur et développer un concept englobant depuis le commencement. Le projet a été une source utile d’expérience pour nos jeunes designers, et il leur bénéficiera longtemps lorsqu’ils travailleront sur le design d’une voiture. »

L’équipe d’Audi Design a naturellement et étroitement coopéré avec les spécialistes de Bösendorfer, car Audi n’est pas en mesure de construire de grands pianos. De son côté, Bösendorfer est reconnu depuis 1828 pour son excellente qualité ainsi qu’une bonne acoustique de ses produits. Pour Audi, la première priorité était de n’exercer aucune influence défavorable sur le son de l’instrument. Dans les ateliers de pianos à Vienne, les plus hauts standards pour les matériaux et la main d’œuvre s’appliquent. Ces articles énormément complexes, avec des éléments mécaniques très délicats demandent des compétences de métier de précision avec de faibles tolérances jusqu’à 15 centième de millimètre. Les cordes, des aigus aux basses, peuvent exercer une tension de 20 tonnes sur le cadre métal à l’intérieur de la caisse à sons. Les fréquences de vibration et la qualité du son doivent être précis, il n’y a pas de place pour les compromis.

A la fin, les designers Audi ont réussit cette expérience avec succès. Bien que des éléments divers directement associés à la caisse du piano furent modifiés, l’acoustique ne fut pas affectée. Mais le grand piano Audi Design est certainement différent, même du premier regard. « Des superficies généreuses assurent la clarté formelle ; il n’y a pas d’applications décoratives, les bords et les lignes sont brusquement dessinées, les joints logiquement positionnés. Tous ces éléments sont des aspects importants du design Audi » affirme Philip Schlesinger, Designer qui a mis en place le projet au Studio Design Concept à Munich. L’une des caractéristiques les plus saisissantes est le couvercle qui s’étend sans rupture jusqu’à la base – une innovation Audi qui apporte une surface grande et d’une seule pièce.

Depuis le dessus, on voit le couvercle suspendu dans la caisse principale. De profil, la courbe élégante du côté des aigus n’est pas interrompue par une ligne de joint. Le dessous de la caisse est autorisé à s’élever à l’arrière, loin du pianiste. C’est un dispositif optique : « Cela porte subtilement l’attention du spectateur vers le pianiste » explique Schlesinger. Pour réduire le sentiment de poids sur le côté des aigus, une fine lame d’apparence en aluminium est utilisée. Le même style simple avec son rappel au monde technique est appliqué à la lyre de la pédale.

Le clavier n’a aucunes ailes à ses embouts. Dans le même esprit de design épuré, les designers ont dissimulé les charnières dans le couvercle au dessus du clavier. Le couvercle lui-même peut-être ouvert grâce à une poignée discrètement intégrée. Une autre idée Audi est à découvrir directement dessous le clavier – et supprime le risque de genoux contusionnés ou griffés : « Le bord inférieur frontal du logement du clavier a été arrondi. Ce nouveau contour est nettement mieux d’un point de vue ergonomique : cela protège les genoux du pianiste » affirme Schlesinger.

Quand le couvercle principal a été relevé et sécurisé avec l’appui vertical métallique à 2 positions, l’intérieur capte l’œil immédiatement. Tandis que la finition noire du piano classique domine à l’extérieur, les designers ont choisi des couleurs typiques Audi pour l’intérieur. Le cadre intérieur est gris à la place de l’usuelle couleur bronze, et les feutrines en blanc naturel au lieu de rouge vin. La signature Audi Design a vu sa taille réduite pour s’accorder avec l’apparence générale de l’instrument : elle apparaît sur le bord droit du couvercle du clavier comme un insert d’acier inoxydable formé et poli avec précision. Comme tous les pianos du fabricant de Vienne, le nom Bösendorfer prend place au centre au dessus du clavier.

La décision de designer un grand piano de concert Audi est la conséquence logique de plusieurs années d’investissement culturel par la marque aux quatre anneaux. Cela inclut les rendez-vous jazz de haute qualité au Forum Audi à Ingolstadt où le grand piano Audi Design peut être découvert et entendu.

Le grand piano Audi Design a été dévoilé en première mondiale à la cérémonie qui a eu lieu le 16 Juillet 2009 au Forum Audi à Ingolstadt pour la célébration du centenaire d’Audi. Cet instrument de musique peut être commandé sur internet via l’email : audi@bosendorfer.com.

Photos : 4Legend.com / Audi