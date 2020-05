Reproduction de célèbres photos de Porsche en LEGO

Lorsque le photographe automobile Dominic Fraser s’est retrouvé coincé à la maison incapable de voyager, il a commencé à penser à d’autres façons de photographier ses voitures préférées. Il a ainsi décider de reproduire des scènes issues de photos via des voitures Porsche construites en LEGO.

En tant que l’un des principaux photographes automobiles du Royaume-Uni, Dominic Fraser parcourrait normalement le monde pour photographier des voitures. Mais avec des restrictions de voyage mettant un terme temporaire à cela, il s’est retrouvé coincé à la maison sans débouché créatif. Jetant un coup d’œil autour de sa maison sur la côte Sud de l’Angleterre, ses yeux se sont posés sur les Lego de ses enfants et une série Instagram à succès a commencé avec notamment des modèles Audi Sport quattro.

« J’ai plein d’appareils photo qui ne servaient à rien et j’ai trouvé cala incroyablement frustrant parce que tout ce que je voulais, c’était créer quelque chose », explique Fraser. « Plutôt que de ne rien faire, j’ai décidé d’utiliser les modèles Speed ​​Champions de LEGO pour essayer de recréer certaines de mes images préférées de l’histoire de l’automobile. J’ai commencé avec Audi et la quattro parce que nous avions ce LEGO particulier dans la maison, mais j’ai ensuite décidé de modéliser une série d’images Porsche parce que les voitures et les images sont tellement emblématiques. »

Fan de la marque depuis qu’il a commencé à photographier des voitures en 1991, l’intérêt de Fraser pour Porsche a été aidé en grande partie par une première expérience avec la légende du rallye et l’ambassadeur Porsche Walter Röhrl. « Nous faisions un tournage à la Motorsport Arena Oschersleben et nous avions besoin de quelques clichés en voiture de la voiture de course 964 », explique-t-il. « Walter était plus qu’heureux de me conduire, et les souvenirs de la vitesse et du bruit ne m’ont jamais quitté. Inutile de dire que je tenais bien le coup! L’homme est une légende. »

Bien qu’il n’ait pas eu de mauvais temps, de circulation ou de problèmes techniques à gérer, photographier un LEGO a toujours eu ses défis. « Si quoi que ce soit, cela a aidé ma photographie parce que j’ai vraiment dû penser aux détails techniques de la prise de vue et visualiser exactement ce que j’essaie de capturer », dit-il. « Ce fut un processus plus conceptuel que celui auquel je suis habitué avec les voitures réelles – dans la vraie vie, vous photographiez beaucoup plus sur le moment. »

La 919 Hybrid dans les stands

« Une fois que je me suis installé sur une photo emblématique à recréer, j’étudie les détails et réfléchis à ce que je peux réellement voir. C’est incroyable à quel point le cerveau comble les lacunes avec une photo normale, mais avec les images LEGO, c’est un peu différent. Pour recréer l’image de la 919 Hybrid dans le garage des stands, j’ai dû réfléchir longuement aux détails techniques du cliché et à ce que j’essayais de capturer. Il n’y a pas de piste, donc je peux l’escompter, même si je sais que c’est là, et la tribune est à des kilomètres. Avec le LEGO, je devais rapprocher la tribune, puis jouer avec les focales car les loisirs doivent avoir autant d’éléments focalisés que possible. Dans la vraie vie, vous pouvez brouiller la tribune et le cerveau du lecteur comblera cette lacune avec ses connaissances supposées. Ce n’est pas le cas avec de minuscules briques en plastique. »

« Je devais également positionner les objets de manière à ce qu’ils soient corrects dans le cadre de la caméra. Il y a beaucoup d’essais et d’erreurs pour vous assurer que la scène semble réaliste – l’angle d’éclairage est vraiment important, donc si vous essayez cela à la maison, faites très attention à la position du soleil. La position d’éclairage est vitale pour reproduire une photo – en particulier celle-ci – j’ai donc positionné une torche pour imiter le soleil qui jette un coup d’œil en haut du cadre. Rien de tout cela n’impacte le photographe sur une vraie prise de vue car ils se concentrent uniquement sur le moment, mais lorsque vous devez réellement construire la scène, cela fait une énorme différence. »

917K au Goodwood Festival of Speed

« La première chose que j’ai faite pour recréer cette image a été de m’assurer que l’ensemble était correct. La ligne de départ du Goodwood Festival of Speed ​​est si emblématique que vous pouvez parfois oublier les détails qui composent la scène – j’y suis allé beaucoup de fois mais je devais encore me rappeler. Simplement en construisant les bottes de paille et les arbres, ainsi que le portique de départ, vous créez instantanément ce sentiment de Goodwood. »

« Ensuite, il s’agissait d’appliquer certaines des compétences que j’ai acquises dans mon travail de jour pour créer un moyen de prendre une photo de suivi de voiture à voiture, mais en miniature. Le flou provient d’une vitesse d’obturation lente et d’une caméra montée sur une «voiture» de poursuite devant la 917 – tout comme en taille réelle. Pour m’assurer que tout restait au point, j’ai attaché un morceau de ficelle entre le 917 et la caméra pour que les deux soient entraînés exactement à la même vitesse. Ensuite, j’ai simplement retiré la corde de remorquage de fortune avec un logiciel d’édition. »

« J’étais très content car c’était la seule modification «post» que je devais faire. Contrairement à la réalité, aucun plan n’était composé de plusieurs photographies prises ensemble, et il n’était pas nécessaire d’effets d’édition spéciaux. »

Le saut de la 930 Turbo

« Si vous regardez de près l’image emblématique de la 930 Turbo – prise à l’origine par Jeff Zwart et apparaissant comme toile de fond dans la sitcom américaine ‘Seinfeld’ – vous verrez que la voiture dégage de la poussière sur la photo originale. Je voulais vraiment montrer cela dans la photo LEGO car cela rendrait mes loisirs encore plus réalistes. J’ai aspergé un peu de sable sur le plancher LEGO, puis j’ai utilisé un souffleur de capteur pour «souffler» la saleté dans l’air. »

« Il est important de penser à l’arrière-plan de votre image. La photo originale sur laquelle je travaillais ici a un paysage flou, alors j’ai décidé de mettre cette scène en place dans mon jardin. Les buissons au fond de mon jardin ont la bonne teinte de vert et parce qu’ils sont assez loin, j’ai réussi à les estomper pour que vous ne puissiez pas les distinguer dans les moindres détails – comme dans l’original. »

« Le dernier truc avec cette image concerne les roues. Quand une voiture saute dans la vraie vie, les roues tombent des arches parce que la suspension tombe. Les modèles LEGO n’ont ni ressorts ni amortisseurs, donc pour faire paraître les roues plus basses, j’ai construit un deuxième faux plancher. Il s’agissait alors simplement de suspendre la voiture avec de la ficelle – que j’ai ensuite éditée à l’aide de Photoshop – et d’appuyer sur le déclencheur de l’appareil photo. Ce sont ces petits détails qui ne sont pas faciles à repérer au début, mais ils font toute la différence dans une récréation réaliste. »

« Si quelqu’un veut essayer cela à la maison, je recommande d’utiliser une paire de pincettes pour mettre les autocollants : cela prend du temps mais ça vaut le coup parce que lorsque vous êtes concentré sur la voiture avec autant de détails, vous remarquez quand quelque chose ne va pas bien. »

Photos : Dominic Fraser