Porsche 911 Turbo type 991.2 par Regula Exclusive

Le préparateur allemand Regula Exclusive dévoile sa nouvelle personnalisation sur base de la Porsche 911 Turbo type 991.2 apportant une apparence unique et plus sportive.

Sous la direction de Kai Schumacher – qui a repris l’entreprise le 1er septembre 2018, Regula Exclusive s’attaque à la Porsche 991.2 Turbo. L’équipe de Regula Exclusive a développé des pare-chocs avant et arrière, chacun en polyester flexible et en fibre de carbone intérieure. Ces créations ne s’adaptent qu’aux modèles Turbo et Turbo S.

Le préparateur proposent des jantes Schmidt FS-Line à cinq doubles rayons en 21 pouces. Les pneus en 265/30 R21 sur l’essieu avant et 325/25 R21 sur l’essieu arrière complètent le projet.

Le moteur reste de série, le préparateur pouvant néanmoins proposer un gain de puissance et de couple. Le coût pour les pare-chocs avant et arrière est de 3 999 euros, les jupes latérales étant de série

Photos : Regula Exclusive