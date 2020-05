Porsche lance l’application de stationnement « Parken Plus » en Allemagne

Porsche lance un nouveau service «Parken Plus» en Allemagne. Le cœur de ce service est une application qui facilite le stationnement de différentes manières. En plus du service de parking, la nouvelle application «Parken Plus» offre également des avantages pour le stationnement en bordure de route. Dans 250 villes allemandes actuellement, les utilisateurs peuvent réserver un ticket de parking numériquement à l’aide de leur smartphone et également voir le temps de stationnement utilisé. Si la session réservée est sur le point d’expirer, ils recevront un rappel 15 minutes avant la fin de la session. Le temps de stationnement peut être facilement prolongé avec «Parken Plus» lorsque vous êtes en déplacement. De plus, l’application dispose d’une fonction marche / arrêt pour ne facturer que le temps de stationnement réellement utilisé. Cela signifie que les utilisateurs d’applications ne se garent pas seulement avec moins de stress, mais aussi à moindre coût – indépendamment de la marque de la voiture. Dans 70 villes, les utilisateurs reçoivent également des tickets de stationnement de courte durée gratuits pour pouvoir récupérer par exemple du pain chez le boulanger.

Avec leur Porsche ID Card, les clients peuvent accéder sans contact à environ 300 parkings dans toute l’Allemagne. Il n’est plus nécessaire de prendre un billet papier et de payer au distributeur de billets – le stationnement commence et se termine automatiquement. De plus, dans la plupart des parkings participants, il suffit de tenir brièvement la Porsche ID Card à l’entrée du parking. La carte ne doit être tenue près du lecteur à la barrière que dans quelques cas. En conséquence, la conduite dans le parking est plus facile pour les utilisateurs de «Parken Plus», et il y a moins de risque de dommages aux jantes lors de l’entrée et de la sortie du parking.

« Avec le service ‘Parken Plus’, nous facilitons à l’avenir le stationnement pour les conducteurs de Porsche et les clients d’autres constructeurs de différentes manières », explique Michael Hoffmann, directeur de Porsche Parken Plus. « Nous regroupons toutes les zones liées au stationnement dans l’application et nous l’intégrons dans l’écosystème Porsche. Le lancement en Allemagne n’est qu’un début – nous déploierons dans un avenir proche l’application sur d’autres marchés tels que les États-Unis. »

En 2017, Porsche a lancé un service de stationnement sous le nom de «Parken Plus» avec evopark. La nouvelle application «Parken Plus» remplace ce service et étend la gamme d’avantages pour les clients. L’application couvre également beaucoup plus de parkings en Allemagne.

Les parkings participants sont répertoriés dans l’application «Parken Plus» et peuvent également être trouvés dans le Porsche Communication Management (PCM) du véhicule sur certains modèles. L’application «Parken Plus» peut être téléchargée depuis l’App Store d’Apple (à partir de iOS 13) ou Google Play Store (à partir de Android 6.0 Marshmallow). Les clients peuvent consulter à tout moment leurs sessions de stationnement via My Porsche et dans l’application. Ils reçoivent une facture mensuelle par email. De plus amples informations sont disponibles sur www.porsche.com/germany/ParkenPlus.

Photos : Porsche