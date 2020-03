Pneu Uniroyal Rainsport 5 – Un meilleur grip sur sol mouillé et plus endurant

Uniroyal, marque du groupe Continental spécialisée dans les pneus pluie depuis plus de 50 ans, a développé le RainSport 5 offrant plus de performances sur chaussée humide et plus d’efficience. Avec une maniabilité précise sur routes sèches pour un plaisir de conduite maximal, les ingénieurs de la marque au parapluie rouge ont réussi à augmenter l’endurance du RainSport 5 de 15% par rapport à son précurseur le RainSport 3, tout en améliorant la qualité de conduite. C’est également le premier pneu Uniroyal à bénéficier de la technologie Shark Skin améliorée.

Depuis ses débuts, la marque d’origine belge Uniroyal a joué un rôle déterminant dans l’évolution de l’industrie en général et dans celle du pneumatique en particulier. Du lancement du tout premier pneu pluie au monde, le rallye 180 à bande de roulement symétrique, à l’arrivée du rallye RTT-1 (Rain Tyre Tuning), premier pneu été directionnel au monde, la marque d’origine belge n’a pas arrêté de surprendre. Son côté audacieux et sa recherche des designs avant-gardistes firent d’Uniroyal l’instigateur des nouvelles tendances. Aujourd’hui encore, le fabricant de pneu appartenant à Continental le confirme une nouvelle fois avec le Rainsport 5 qui apporte des innovations.

Technologies

Les développeurs du pneu ont utilisé la technologie Shark Skin dans les rainures circonférentielles de la bande de roulement. Cela permet à l’eau d’être dispersée à partir de la zone de contact avec très peu de turbulence. Les contours bioniques Shark Skin sont complétés par des lamelles Aqua Twist innovantes qui dispersent rapidement l’eau du patch de contact. De plus, à mesure que la profondeur de la bande de roulement diminue, les lamelles changent de forme pour aider la bande de roulement à conserver sa capacité à absorber l’eau.

En plus d’un motif de bande de roulement asymétrique, le nouveau pneu présente également une épaule extérieure solide avec une bonne rigidité latérale pour une adhérence élevée dans les virages. La sous-structure renforcée du pneu neutralise efficacement la déformation, même sous de lourdes charges. En conséquence, le pneu Uniroyal Rainsport 5 offre des manœuvres de direction précises, même en cas de changements soudains de charge et à des vitesses de virage élevées.

Sur l’étiquette des pneus de l’Union Européenne, toutes les tailles disponibles ont reçu la note A pour les meilleures performances sur chaussée mouillée.

Disponibilité et dimensions

De nombreuses tailles du nouveau pneu été Uniroyal RainSport 5 sont disponibles. La gamme de pneus – comptant 120 dimensions avec des homologations pour des vitesses au-delà de 300 km/h – s’étend du 15 au 21 pouces, comprenant également des tailles spéciales pour les SUV avec une capacité de charge accrue et des protections de jante.

Photos : Uniroyal