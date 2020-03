DTM – Audi dévoile les livrées de ses RS 5 DTM pour 2020

En 2019, l’Audi RS 5 DTM était la voiture à battre en DTM. Pour le projet «défense du titre», la voiture victorieuse du championnat a été optimisée dans les détails. Dans le même temps, Audi Design a conçu de nouvelles décorations aux six voitures engagées par le constructeur en DTM.

Les livrées des six voitures de course Audi RS 5 DTM sont dévoilées. Ces véhicules seront pilotés en 2020 par René Rast (D), Loïc Duval (F), Robin Frijns (NL), Jamie Green (GB), Nico Müller (CH) et Mike Rockenfeller (D) en 2020.

René Rast sera sponsorisé cette année par la société porta Möbel dans le projet de «défense du titre». Avec ses quelque 8 000 employés, porta est l’une des plus grandes sociétés d’ameublement d’Allemagne. Les partenaires pour la saison 2020 en DTM sont TWIN BUSCH, BMC Air Filter et Riedel Communications.

Mike Rockenfeller, champion DTM de l’année 2013, pilotera une Audi RS 5 DTM avec des teintes bleue et jaune du sponsor TWIN BUSCH, spécialiste des équipements d’atelier automobile professionnels. Loïc Duval conduit une Audi RS 5 DTM rouge et grise aux couleurs de BMC Air Filtrer. La société italienne, qui développe et vend des filtres à air, était déjà présente sur l’Audi RS 5 DTM de Loïc Duval lors de la «Dream Race» conjointe du DTM et du SUPER GT à Fuji fin 2019.

Les fans de Jamie Green devront s’habituer à un nouveau design : cette saison, le pilote DTM le plus ancien sur toute la grille pilotera l’Audi RS 5 DTM Akrapovič en noir et gris. En revanche, Nico Müller et Robin Frijns continueront de rivaliser aux couleurs de Castrol EDGE (vert-blanc) et ARAL Ultimate (bleu).

Audi Sport mise sur le RS 5 Coupé dans le DTM depuis 2013. Conformément à la nouvelle réglementation, la voiture victorieuse du championnat de la saison dernière disputera la saison 2020 avec un certain nombre de modifications détaillées visant à rendre le DTM encore plus excitant et économique.

Les modifications techniques fondamentales ne sont pas autorisées par les réglementations de catégorie 1 introduites pour le DTM en 2019, qui sont conçues pour des conditions de concurrence équitables et économiques. Par conséquent, la base de l’Audi RS 5 DTM 2020 correspond à la voiture victorieuse en 2019. Avec les règlements de la catégorie 1, qui formeront également la base du championnat japonais SUPER GT à partir de 2020, le DTM a techniquement débuté l’année dernière une nouvelle ère.

L’introduction de la technologie turbo a donné au DTM un lien plus fort avec le développement des voitures de route. Le moteur TFSI de l’Audi RS 5 DTM 2020 a une puissance moteur réduite d’environ 5% par rapport à l’année précédente. Pour la saison 2020, le DTM a réduit la quantité de carburant pouvant s’écouler dans le moteur par heure de 95 kilogrammes à 90 kilogrammes. Grâce à la fonction «Push-to-Pass», la puissance du moteur peut être portée à environ 640 ch à court terme, comme en 2019. Cela devrait rendre les courses encore plus excitantes.

Ainsi, à partir de la saison 2020, les pilotes DTM pourront utiliser le système «Push-to-Pass» – par exemple pour les dépassements – deux fois plus souvent pendant la course qu’auparavant. Pendant 24 tours de course (auparavant douze), la puissance supplémentaire peut être activée jusqu’à cinq secondes à la fois. De plus, le «Push-to-Pass» est également autorisé lors des qualifications à partir de la saison 2020. Cette nouvelle règle de qualification s’applique également à l’utilisation de la fonction «DRS» («Drag Reduction System»), qui aplatit l’aileron arrière, réduit la traînée de la voiture et augmente la vitesse de pointe. À partir de 2020, le DRS peut être utilisé dans les courses plus souvent qu’auparavant. Avec l’utilisation combinée du «DRS» et du «Push-to-Pass», l’Audi RS 5 DTM atteint une vitesse de pointe de près de 300 km/h, selon le circuit.

Au cours de la première année des nouvelles voitures de course de catégorie 1, Audi a étayé de manière impressionnante sa position de leader dans le domaine des moteurs turbocompressés très efficients avec des succès sur la piste de course. Audi a obtenu prématurément les trois titres aux championnats pilotes, constructeurs et équipes en 2019.

Aux côtés de la Formule E et des courses clients, le DTM constitue le troisième pilier du programme de sport automobile d’AUDI AG. Les spectaculaires voitures de course de catégorie 1 du DTM disposent de moteurs turbo à quatre cylindres très efficients avec une cylindrée de deux litres. Ce type de transmission est utilisé par Audi dans de nombreux modèles de production avec différents niveaux de performance dans le monde entier et est un pilier pour augmenter l’efficience et réduire les émissions de la flotte de véhicules.

« Dans un avenir prévisible, Audi vendra plus de voitures à moteur à combustion interne qu’à moteur électrique », explique le chef d’Audi Motorsport Dieter Gass. « C’est pourquoi une série de courses avec des moteurs à combustion modernes et efficients en parallèle avec notre implication dans la série de courses électriques de Formule E est logique. »

Calendrier DTM 2020

24/04 – 26/04 : Zolder (B)

15/05 – 17/05 : Lausitzring (D)

29/05 – 31/05 : Igora Drive (RUS)

12/06 – 14/06 : Anderstorp (S)

26/06 – 28/06 : Monza (I)

10/07 – 12/07 : Norisring (D)

22/08 – 23/08 : Brands Hatch (GB)

04/09 – 06/09 : Assen (NL)

11/09 – 13/09 : Nürburgring (D)

02/10 – 04/10 : Hockenheim (D)

Photos – Vidéo : Audi