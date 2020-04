Une boîte manuelle 7 vitesses pour la Porsche 911 et d’autres options

Tous les modèles Porsche 911 Carrera S et 4S pourront désormais être équipés, sans surcoût, d’une boîte de vitesses manuelle à 7 rapports en lieu et place de la boîte PDK 8 rapports sur l’ensemble des marchés européens et des marchés associés. Combinée au pack Sport Chrono, la boîte manuelle séduira les adeptes de conduite sportive pour qui le changement de rapport contribue au plaisir de conduire. Par ailleurs, l’arrivée du nouveau millésime de la Porsche 911 Carrera type 992 s’accompagne de toute une série de nouveaux équipements en option, qui n’étaient pas disponibles sur la gamme 911 jusqu’à présent. Parmi ces équipements figurent le système d’aide à la conduite Porsche InnoDrive, qui équipe déjà les gammes Panamera et Cayenne, mais aussi la nouvelle fonction de levage du train avant Smartlift.

Boîte manuelle 7 vitesses avec pack Sport Chrono

Sur les Porsche 911 Carrera S et 4S, la boîte de vitesses manuelle à 7 rapports est associée au pack Sport Chrono. Les modèles comprennent également le système de répartition variable du couple par contrôle vectoriel – Porsche Torque Vectoring (PTV) – avec freinage ciblé sur les roues arrière et différentiel arrière à blocage mécanique asymétrique. Cette configuration est conçue pour les amateurs de conduite sportive qui apprécieront également le nouvel indicateur de température des pneus. Cette fonction supplémentaire avait été ajoutée au pack Sport Chrono lors du lancement de la dernière 911 Turbo S. L’indicateur de température des pneus est combiné désormais au témoin de pression. Lorsque les pneus sont froids, l’indicateur affiche des barres bleues pour informer le conducteur que l’adhérence n’est pas optimale. À mesure que les pneus montent en température, les couleurs passent au bleu-blanc, puis au blanc lorsque la température optimale est atteinte et que les pneus offrent une adhérence maximale. L’indicateur est désactivé et les barres sont masquées dès lors que la voiture est chaussée de pneus hiver.

En association avec la boîte manuelle, le pack Sport Chrono comprend également une fonction de double débrayage automatique qui permet d’harmoniser la vitesse de rotation moteur-boîte. Ainsi, lorsque le conducteur rétrograde, cette fonction augmente le régime moteur par un bref coup d’accélérateur (relance moteur) pour l’adapter à la vitesse plus élevée du rapport inférieur enclenché au rétrogradage, ce qui permet de procéder à un changement de rapport sans à-coup. Le pack comprend également d’autres systèmes dédiés à la conduite sportive, notamment des paliers moteur dynamiques, le mode Sport du système de gestion de la stabilité PSM, la commande au volant pour les modes Normal, Sport, Sport Plus, Wet et Individual (paramétrage individuel du mode de conduite) ainsi qu’un chronomètre et l’application Porsche Track Precision.

La 911 Carrera S avec boîte manuelle franchit le 0 à 100 km/h en 4,2 s et atteint 308 km/h en vitesse de pointe. Le poids à vide de la 911 Carrera S Coupé à boîte manuelle est de 1 480 kg, 35 kg de moins que la version avec boîte PDK.

Porsche InnoDrive et Smartlift

Le catalogue d’options du nouveau millésime 2020 comprend le système d’aide à la conduite Porsche InnoDrive. Sur les versions à boîte PDK, ce système complète les fonctions du régulateur adaptatif en anticipant la vitesse optimale sur un horizon prédictif de 3 km. Ainsi, sur la base des données de navigation, le système calcule les accélérations et les décélérations optimales pour les trois prochains kilomètres à parcourir et applique les paramètres calculés au moteur, à la boîte PDK et au système de freinage. Le copilote électronique tient compte des virages, des pentes et de la vitesse maximum autorisée sur le parcours. Le conducteur peut définir à tout moment la vitesse de pointe souhaitée. Le système utilise les données fournies par des capteurs radar et vidéo pour déterminer l’état du trafic et adapter la conduite. Il identifie également les carrefours giratoires. Comme un régulateur de vitesse adaptatif classique, InnoDrive maintient la distance programmée avec le véhicule qui précède.

Disponible en option sur tous les modèles 911, le nouveau système de levage électrohydraulique Smartlift permet de soulever le museau de la voiture de quelque 40 mm pour augmenter la garde au sol et pouvoir franchir certains obstacles sur la chaussée. Il suffit d’appuyer sur un bouton pour mémoriser dans le système les coordonnées GPS de la position où la fonction Smartlift a été activée. La prochaine fois que la voiture s’approchera du point géographique ainsi défini dans le même sens, l’avant de la voiture se soulèvera automatiquement.

Habillage cuir 930 dans le style de la première 911 Turbo

L’habillage cuir 930 lancé sur la 911 Turbo S est désormais disponible en option sur les modèles 911 Carrera. Ce pack intérieur, qui rend hommage à la première Porsche 911 Turbo (Type 930), se caractérise par une coordination parfaite de couleurs, de matériaux et de finitions personnalisées. Il comprend le matelassage de la bande centrale des sièges, à l’avant et à l’arrière, et de la garniture des panneaux de porte, ainsi que d’autres éléments en cuir issus de l’offre Porsche Exclusive Manufaktur.

Autres équipements en option

Les versions Coupé de la gamme 911 peuvent à présent être dotées de nouvelles surfaces vitrées légères avec verres de sécurité et protection insonorisante. Par rapport aux vitres classiques, elles allègent la voiture de 4 kg tout en réduisant les bruits parasites (roulement et vent) dans l’habitacle. Ce type de vitrage peut équiper le pare-brise, la lunette arrière et les vitres latérales. Le nouveau pack d’éclairage d’ambiance permet de choisir la couleur de l’éclairage intérieur parmi sept couleurs. Le nuancier pour les teintes de carrosserie s’enrichit quant à lui de la nouvelle couleur Vert Python.

Photos : Porsche