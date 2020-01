Porsche 718 GTS 4.0 avec le moteur des 718 Spyder et 718 Cayman GT4

Porsche ajoute deux modèles nettement sportifs à sa gamme de voitures de sport à moteur central : le 718 Cayman GTS 4.0 et le 718 Boxster GTS 4.0. Les nouvelles voitures sont propulsées par un moteur six cylindres de 4,0 litres de 400 ch (294 kW), similaire à celui utilisé sur les 718 Spyder et 718 Cayman GT4. Associé à la boîte manuelle à six vitesses et au système d’échappement sport, il en résulte une puissance exceptionnelle et une expérience de conduite particulièrement enrichissante. Le 0 à 100 km/h est atteint en 4,5 secondes avec une vitesse de pointe de 293 km/h. Grâce à la suspension sport Porsche Active Suspension Management (PASM) de série, ainsi qu’à une hauteur de caisse inférieure de 20 millimètres et au Porsche Torque Vectoring (PTV) avec différentiel arrière à glissement limité mécanique, la nouvelle génération de GTS réalise un remarquable équilibre entre la tenue de route dynamique et confort au quotidien. Le pack Sport Chrono standard avec l’application Porsche Track Precision améliorée met également l’accent sur le caractère athlétique des voitures de sport à moteur central. Des éléments de design contrastés noirs et un intérieur en Alcantara foncé créent des reflets typiques des modèles GTS.

Comme avec les 718 Spyder et 718 Cayman GT4, le puissant moteur de quatre litres se caractérise par une efficience exceptionnelle. La commande adaptative des cylindres qui éteint alternativement l’un des deux groupes de cylindres à faible charge, l’injection directe de carburant avec des injecteurs piézoélectriques et un système d’admission variable contribuent également à l’efficacité de la voiture. Le moteur GTS impressionne également par ses réserves de puissance supérieures et ses caractéristiques de réponse immédiate. Il tourne sans effort à 7800 tr/min et, grâce au système d’échappement sport standard avec contrôle dynamique de l’amortisseur, bénéficie également des avantages acoustiques du riche son du moteur boxer à six cylindres. Les modèles 718 GTS 4.0 adoptent le système d’échappement sport à double sortie d’échappement avec filtre à particules d’essence intégré des 718 Spyder et 718 Cayman GT4. Avec sa conception en forme de selle, cela crée de l’espace pour la partie inférieure arrière noire contrastante qui a été spécialement développée pour les modèles GTS.

Avec une maniabilité exceptionnellement précise, une direction agile et des virages réactifs, le châssis promet également une expérience de conduite passionnante. Il combine une maniabilité dynamique avec un confort de suspension adapté à un usage quotidien. Porsche Active Suspension Management (PASM) fait partie de son équipement standard. Cela va de pair avec un châssis abaissé de 20 millimètres sous forme standard. En option, la suspension sport PASM abaisse le corps de seulement 10 millimètres. Les autres équipements de série incluent des composants axés sur les performances tels que Porsche Stability Management (PSM) avec mode PSM Sport sélectionnable séparément, le pack Sport Chrono comprenant la mise à niveau de Porsche Track Precision App, les supports de transmission actifs Porsche (PADM) et Porsche Torque Vectoring (PTV) avec différentiel arrière mécanique à glissement limité.

Les voitures de sport à moteur central sont équipées de jantes en alliage léger de 20 pouces en noir satiné brillant. Des pneus haute performance (235/35 ZR 20 à l’avant et 265/35 ZR 20 à l’arrière) entourent le système de freinage amélioré, qui comprend des disques à trous croisés et des étriers rouges. Le frein Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) est disponible en option.

Les détails sombres et contrastés reflètent le statut particulièrement sportif des voitures GTS, qui s’applique à la lèvre du spoiler, à la prise d’air entièrement noire du tablier avant Sport Design, aux lentilles des phares antibrouillard avant, aux lentilles des feux arrière et au pare-chocs arrière inférieur redessiné.

À l’intérieur, l’Alcantara foncé crée une ambiance sportive et élégante. Il est utilisé pour les panneaux centraux des sièges sport Plus standard, ainsi que pour la jante du volant, la console centrale, le levier de vitesses et les accoudoirs sur les deux portes. Dans le 718 Cayman GTS 4.0, il couvre également les montants A et le revêtement du toit. Le pack intérieur GTS en option ajoute une autre couleur : le choix est ici entre le rouge carmin ou le crayon. Cela accentue le compte-tours, les ceintures de sécurité, toutes les coutures décoratives, y compris l’emblème GTS brodé dans les appuie-tête et le lettrage Porsche sur les tapis de sol avec des bordures noires. Les éléments de garniture ainsi que les inserts sur la console centrale sont en carbone.

Les modèles 718 GTS 4.0 sont livrés de série avec le Porsche Communication Management (PCM) avec un écran tactile haute résolution de sept pouces et le package Sport Chrono, y compris l’application Track Precision améliorée. Cette application pour smartphone, issue du sport automobile, affiche des données liées aux performances sur l’écran du PCM lors de l’utilisation sur circuit et les enregistre pour une analyse ultérieure. Le module de navigation en ligne avec des informations sur le trafic en temps réel, la commande vocale et Porsche Connect sont disponibles en option, tout comme un système de son surround BOSE et un système de son surround haut de gamme Burmester.

Le 718 Cayman GTS 4.0 sera disponible en Allemagne, y compris l’équipement spécifique au pays et la TVA de 19%, au prix de 81 926 euros tandis que le 718 Boxster GTS 4.0 sera au prix de 83 949 euros. Les deux modèles seront disponibles chez les concessionnaires allemands à partir de fin mars 2020.

Photos : Porsche