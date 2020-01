Porsche Boxster Mad Max : prête pour l’apocalypse

Voici une voiture tout droit sortie de l’univers Mad Max : une Porsche Boxster 2.7 type 986 de 2000 entièrement transformée pour semer la terreur dans un monde post-apocalyptique. Sa puissance a aussi été améliorée en lui transplantant un Flat 6 de 3,6 litres développant 300 ch.

Cette voiture est une commande spéciale faite à Vali Predescu de Vali Motorsports. Son client souhaitait avoir une Porsche Boxster LeMons unique et a fait entièrement confiance au spécialiste américain sans donner de directives.

Le résultat est assez surprenant! Le moteur 2,7 litres d’origine a été échangé pour un 3,6 litres de 300 chevaux afin de pouvoir s’amuser avec, malgré le minimalisme de la voiture et son look tout droit issu de l’enfer. Le son est domoniaque tout comme certains détails à la fois à l’intérieur et à l’extérieur.

Photo / Vidéo : Hoonigan