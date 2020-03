Porsche 911 Turbo S : pack Sport et pack Lightweight en option

Après avoir dévoilé sa nouvelle 911 Turbo S type 992 en versions coupé et cabriolet, Porsche propose deux nouveaux packs optionnels (Sport et Lightweight) via Porsche Exclusive Manufaktur.

Bien que déjà très performante avec son moteur boxer 6 biturbo de 3,8 litres développant 650 ch (447 kW) et 800 Nm, la Porsche 911 Turbo S type 992 pourra être disponible avec deux packs optionnels apportant une design plus sportif et plus de légèreté.

Pack Sport

Le pack Sport apporte des améliorations esthétiques incluant le pack SportDesign – nouveaux feux arrière, jantes spécifiques, éléments en noir dont l’intérieur des phares et toit en fibre de carbone (uniquement pour la 911 Turbo S Coupé) – et associé au nouveau kit aérodynamique : nouvelle face avant avec séparateurs et ailettes latérales, nouveau becquet arrière en fibre de carbone apparent avec ailettes latérales.

Pack Lightweight

Ce second pack propose un gain de poids total d’environ 33 kg grâce aux nouveaux sièges baquets avant ultra-légers en carbone, à la suppression complète des sièges arrière et à la réduction de l’insonorisation. Le vitrage est aussi allégé avec un verre plus léger (aussi disponible seul en option sur la 911 Turbos S sans ce pack). Un système d’échappement allégé avec deux sorties ovales et la suspension sport PASM sont également inclus dans le pack Lightweight. Il est à noter que ce pack n’est pas disponible pour la variante Cabriolet.

N.B. Les photos montrent le kit aérodynamique (Aero kit) intégré dans le pack Sport.

Photos : Porsche