Rappel de Lamborghini Aventador SVJ pour un problème de poignée de porte

Lamborghini lance une campagne de rappel mondiale pour la Lamborghini Aventador SVJ suite à un problème de mécanisme de poignée de porte intérieure pouvant empêcher l’ouverture du véhicule et s’en sortir.

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a confirmé ce problème qui peut être dangereux si les occupants doivent s’extraire rapidement du véhicule, notamment suite à un accident ou un incendie. Il est toutefois toujours possible d’ouvrir normalement les portes de l’extérieur.

Le problème de mécanisme de porte serait dû selon Lamborghini à une « erreur de montage d’un nouvel opérateur non correctement formé qui n’a peut-être pas correctement engagé la goupille du câble Bowden à l’intérieur des poignées de portes ». Cela peut entraîner un détachement du câble et ainsi l’impossibilité d’ouvrir les portes de l’intérieur.

Pour corriger ce problème, Lamborghini rappelle certains modèles Aventador SVJ modèles 2020 en versions coupé et roadster, fabriqués entre le 3 décembre 2019 et le 22 janvier 2020. Les propriétaires concernés seront contactés prochainement par courrier et les concessionnaires remplaceront gratuitement les poignées de portes intérieures. Le rappel L73X-R.02.20 devrait débuter à partir du 1er mai 2020 en fonction de la situation du coronavirus.

Photos : 4Legend.com – Lamborghini