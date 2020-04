Porsche 911 Turbo S – Un aérodynamisme adapatif

Comme pour les modèles précédents, la nouvelle Porsche 911 Turbo S est équipée d’une aérodynamique variable. Avec la nouvelle lèvre de spoiler avant réglable à plusieurs niveaux et l’aileron variable, le système offre non seulement des avantages aérodynamiques, mais aussi une stabilité de conduite, une efficacité et des performances de conduite améliorées.

Aérodynamique adaptative, avec une stratégie de régulation augmentée et des fonctions supplémentaires

L’aérodynamique adaptative, lancée sur le modèle précédent en tant que nouveauté mondiale, a été améliorée et développée avec la nouvelle 911 Turbo S. Deux nouveautés sont apparues : les fonctions Mode Wet et Aérofrein.

Mode Wet

Une information destinée au conducteur apparaît sur le combiné d’instruments lorsque les capteurs de série détectent une route mouillée. Le conducteur peut alors activer le mode Wet à l’aide du commutateur rotatif placé sur le volant. Les systèmes de régulation aérodynamiques décalent alors le point d’équilibre pour favoriser une force de pression plus importante sur l’essieu arrière, ce qui augmente l’adhérence du pneu à la chaussée.

Aérofrein

Par ailleurs, la Porsche 911 Turbo S est équipée d’une fonction aérofrein. En cas de freinage complet à grande vitesse, le spoiler avant et l’aileron arrière se placent en position Performance. Grâce à la résistance à l’air plus élevée et à la force de pression augmentée, la distance de freinage diminue en fonction de la vitesse de départ et des conditions sur la route. La stabilité de conduite pendant le freinage est également améliorée.

De meilleures propriétés aérodynamiques

La conception optimisée des systèmes actifs permet d’adapter encore mieux les propriétés aérodynamiques aux différentes exigences pendant la conduite. Le nouveau design du spoiler avant actif et de l’aileron arrière permettent ainsi d’atteindre un niveau de déportance augmenté de 15 %, ce qui garantit une meilleure stabilité et une plus grande dynamique de conduite dans les plages de vitesses élevées. En position Performance (mode Sport Plus activé), la déportance maximale est désormais d’environ 170 kg. À des vitesses supérieures à 260 km/h, l’aileron arrière en position Performance se place un peu plus à plat. Ceci a pour effet de réduire la charge appliquée aux pneus des roues arrière. Ces valeurs contribuent à ajuster la pression des pneus et à améliorer les performances sur circuit. Avec les configurations aérodynamiques supplémentaires Eco, Speed, Wet Mode et la fonction aérofrein, la nouvelle 911 Turbo S présente une harmonie aérodynamique encore plus marquée, et s’adapte à toutes les conditions de conduite.

Nouvelles soupapes d’air de refroidissement et aileron arrière augmenté pour un poids réduit

Grâce aux nouvelles soupapes d’air de refroidissement régulées dans les entrées avant, la résistance à l’avancement diminue, donc la consommation de carburant est réduite. Dans la plage de vitesse de 70 km/h à 150 km/h, les soupapes d’air de refroidissement peuvent se fermer complètement. Les résistances à l’avancement diminuent, permettant d’économiser du carburant. La configuration la plus efficace avec un coefficient de traînée minimal est obtenue avec les soupapes fermées ainsi que le spoiler avant et l’aileron arrière rétractés. À partir d’une vitesse de 150 km/h, les soupapes s’ouvrent et atteignent leur ouverture complète à partir de 170 km/h afin d’améliorer l’équilibre aérodynamique à grande vitesse. En fonction des réglages aérodynamiques, le coefficient de pénétration dans l’air (Cx) varie entre 0,33 en mode Eco et 0,38 en position Performance.

Tous les éléments aérodynamiques actifs ont été repensés. Le spoiler avant retravaillé se déploie de dix millimètres de plus que sur le modèle précédent. La construction de l’aileron arrière est également très légère : Cette caractéristique typique des véhicules Turbo présente une surface effective plus large de 8 %, pour un poids réduit de 8 %, soit 440 grammes. La construction technique – sur un noyau en mousse avec inserts forgés – se compose d’une partie supérieure avec deux couches de plastique renforcé de fibres de carbone (alliage CFK à deux axes) et d’une partie inférieure avec une couche de plastique renforcé aux fibres de carbone (alliage GFK à trois axes).

Photos – Vidéo : Porsche