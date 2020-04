Audi RS 3 Nardo edition – Une série limitée de 200 exemplaires

Avant de tirer sa révérence, l’actuelle Audi RS 3 berline est disponible en édition limitée de 200 unités via la série spéciale RS 3 Nardo edition, disponible pour le marché nord américain avec cette teinte grise.

Avant que la production de l’ancienne génération de l’Audi A3 ne cesse, Audi écoule ses stocks en lançant des séries spéciales. Audi of America va plus loin en proposant une édition limitée de la version ultra-sportive de sa compacte premium en carrosserie berline.

L’Audi RS 3 Nardo edition se démarque par sa teinte extérieure gris Nardo avec les éléments extérieurs en noir. Les autres éléments spécifiques au modèle RS 3 sont présents dans la voiture comme les sièges sport, la calandre Singleframe RS noire avec l’inscription quattro en bas, les coques des rétroviseurs en noir, les sorties d’échappement ovales noires, les anneaux et les badges Audi noirs ainsi que le becquet arrière noir. La voiture est équipée de jantes à 5 branches en 19 pouces en noir et aluminium et d’étriers de frein rouges.

L’intérieur se démarque par des tapis de sol brodés RS, des repose genoux en Alcantara avec coutures rouge Crescendo, des bouches d’aération rouge Crescendo et des ceintures de sécurité à bords rouges. Des incrustations en carbone Audi Sport se retrouvent également à l’intérieur.

L’édition spéciale RS 3 peut atteindre une vitesse de pointe limitée électroniquement de 280 km/h, 15 km/h de plus que le RS 3 berline de série. La suspension sport fixe RS standard permet une agilité accrue et des capacités de virage améliorées sur et hors de la piste.

L’Audi RS 3 Nardo edition est disponible en concession à partir de 59 900 $ soit environ 55 440 euros.

Photos : Audi