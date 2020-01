Porsche 911 Vanina – une 991 Dakar inspirée par la 953 de Jacky Ickx

Inspirée de la célèbre Porsche 911 Paris-Dakar de 1984 (type 953) pilotée en 1984 par Jacky Ickx, la Porsche 911 Vanina type 991.1 est passée du virtuel à la réalité afin de lui rendre hommage. Son nom est inspiré de la fille de Jacky Ickx.



Cette interprétation moderne est basée sur la Porsche 911 Carrera 4 GTS type 991.1 à moteur 3,8 l de 430 ch associé à une boîte de vitesses manuelle.

La 911 a été spécialement préparée pour faire du offroad et équipée d’équipements spécifiques comme des jantes et des pneus adaptés, une suspension renforcée et surélevant le coupé sportif, un kit d’extention des ailes, diverses protections métalliques sur les phares, à l’avant et sous la voiture, des feux additionnels, une galerie de toit avec des projecteurs LED ainsi qu’une roue de secours montée sur la lunette arrière.

La voiture a été décorée aux couleurs du cigarettier Rothmans (ancien sponsor de Porsche) en s’inspirant de la voiture de course 953 ayant participé au rallye Paris-Dakar 1984.

Cette construction de jportscar a été commandée pour la collection Caraba basée au Moyen-Orient à Dubaï. Ce véhicule va faire le show cet hiver lors de divers évènements dont le GP Ice Race en février prochain à Zell am See, en Autriche.

Cette réalisation est le fruit d’une collaboration entre Xquisite Productions et le spécialiste saoudien ByDesign Motorsport.

Photos : The Caraba / Wrapzone