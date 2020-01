Coopération entre Audi et Cromodora pour une usine de jantes durable et rentable

Audi et le fabricant de jantes italien Cromodora ont conclu un accord de coopération à long terme qui durera jusqu’à dix ans. Cromodora construira une nouvelle usine de roues en Europe de l’Est exclusivement pour Audi et le groupe Volkswagen. La production, qui devrait commencer en 2023, sera rentable d’une part, durable et économe en ressources d’autre part. Audi garantit à Cromodora l’approvisionnement de ses jantes pour une durée déterminée.

La nouvelle usine sur un site de Greenfield offre aux partenaires la possibilité de créer des processus durables dès le début. Depuis fin 2018, le programme carbone d’Audi poursuit l’objectif de réduction des émissions dans la chaîne d’approvisionnement en collaboration avec ses partenaires. Dans les ateliers sur le CO2, Cromodora et Audi échangent donc déjà des idées sur les mesures pour atteindre la durabilité. L’objectif est d’utiliser de l’énergie verte, des matériaux secondaires, une consommation d’eau douce réduite au minimum et une certification par l’Aluminium Stewardship Initiative. Des systèmes de boucles internes doivent également être mis en place, par exemple pour réutiliser les déchets dans la propre production de l’usine.

Pour les deux partenaires, il est tout aussi important de rendre la production très rentable. Audi et Cromodora ont donc convenu des structures de coûts transparentes et optimisées. Les risques sont partagés par les deux partenaires, par exemple si les coûts des matières premières augmentent. De plus, la nouvelle usine répondra aux objectifs et aux normes de qualité élevées du constructeur haut de gamme Audi.

« Grâce à notre coopération stratégique avec Cromodora, nous créons une nouvelle forme de collaboration dont les deux parties bénéficient », a déclaré le Dr Bernd Martens, membre du directoire d’AUDI AG en charge des achats et de l’informatique. « La nouvelle usine est également un exemple typique de notre capacité à travailler économiquement et en même temps de manière durable. » Ermanno Pedrini, PDG et membre du conseil d’administration de la société italienne, déclare que Cromodora est honorée de l’accord qui confirme l’excellent travail de la direction et du personnel de l’entreprise. Un tel investissement renforcera encore le partenariat avec Audi et permettra de consolider ses efforts menés dans les installations existantes ces dernières années.

Photos : Audi