Porsche 917 Junior – Une voiture de course pour enfants

La Porsche 917 a été miniaturisée et rendue fonctionnelle pour permettre aux enfants de la conduire et se faire plaisir. La Porsche 917 Junior est une bonne réplique de la voiture de course emblématique ayant remporté de nombreuses victoires, notamment aux 24 Heures du Mans.

La Porsche 917 Junior est équipée d’une suspension indépendante à triangulation avec amortisseurs à ressorts hélicoïdaux ainsi que d’une direction à crémaillère.

Les portes s’ouvrent vers le haut ou sur une autre version le toit peut être amovible afin d’accueillir les enfants de grande taille. Le volant peut s’enlever afin de faciliter l’accès à bord.

Cette mini voiture de course est propulsée par un moteur à essence à quatre temps Yamaha de 350 cm3, couplé à un boîte de vitesses automatique permettant de passer les rapports avant, neutre et arrière.

La carrosserie aux couleurs de Gulf Racing ou Salzburg (au choix à la commande) repose sur un châssis tubulaire personnalisé unique en son genre. Les panneaux intérieurs sont en aluminium.

Photos : RM Auctions