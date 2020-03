Réplique de la Bugatti Baby de 1926 par American Models

De 1926 à 1936, une miniature électrique de la Bugatti Type 35 avait été fabriquée et vendue à 500 exemplaires à destination des enfants, à l’échelle 1:2. Surnommée Bugatti Baby, la Bugatti Type 52 est l’œuvre d’Ettore Bugatti qui l’avait construite en 1926 pour son fils Roland alors âgé de 4 ans. La société American Models a réalisé une réplique de la Bébé Bugatti à quelques exemplaires.

Alors que la vraie Bugatti Type 52 Baby est très prisée et rare à la vente, une alternative est possible via cette réplique à la même échelle 1:2 mise en vente par RM Sotheby’s pour un prix situé entre 3 000 et 5 000 dollars.

La carrosserie de cette miniature fonctionnelle est en aluminium en bleu Bugatti avec la fameuse calandre à fer à cheval. Sa banquette est en cuir beige. Les jantes GP sont en aluminium coulé et poli à la main. Le tableau de bord possède une jauge et un interrupteur afin de passer de la marche avant à la marche arrière.

Cette reproduction a été construite à la main en édition très limitée il y a de nombreuses années. Elle est également préparée pour recevoir un moteur électrique.

Photos : RM Auctions