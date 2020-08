Porsche a célébré la Gay Pride Christopher Street Day 2020

Durant le week-end du 25 et 26 juillet 2020, Porsche a pris position pour l’acceptation et la confiance mutuelle lors des événements entourant le festival de la fierté gay du Christopher Street Day à Berlin.

«Pour une diversité plus forte» – telle était la devise des innombrables campagnes entourant le festival culturel de la fierté gay du dernier week-end de juillet 2020, connu en Allemagne sous le nom de Christopher Street Day (CSD). Chaque année, en ce jour de fin juillet, des millions de personnes dans le monde prennent position contre la discrimination pour faire campagne pour les droits des gays, lesbiennes, bisexuels et transgenres. Porsche défend également une coexistence ouverte d’esprit et donne vie à la diversité.

« Nous exigeons et encourageons l’égalité des chances et voulons permettre à tous les employés de Porsche de contribuer tels qu’ils sont, quels que soient leur sexe, leur origine ethnique, leur religion, leur handicap, leur âge ou leur orientation sexuelle », explique Andreas Haffner, membre du directoire de Porsche AG en charge des ressources humaines. Le week-end dernier, Porsche a pris une position visible pour l’acceptation et l’inclusion de la communauté LGBT+ avec une foule d’événements.

Un drapeau arc-en-ciel flottait sur le mât de l’usine durant ce week-end comme symbole de diversité et de tolérance. Les passants sur la Porscheplatz ont également pu s’émerveiller devant un arc-en-ciel mobile, composé de six modèles Porsche 911 colorés qui avaient été garés sur la place devant le musée Porsche. De nombreux membres du personnel Porsche ont adopté une position de nature sportive lors de la course virtuelle de la fierté, parcourant de nombreux kilomètres dans des chemises aux couleurs vives sur leurs propres itinéraires pour démontrer leur solidarité avec la communauté arc-en-ciel.

Porsche ne prend pas seulement position pour la diversité, la tolérance et le respect à l’occasion des festivals Christopher Street Day. Le Département pour l’égalité des chances et la diversité (MEC) a été créé il y a trois ans et demi pour continuer à promouvoir activement l’égalité des chances pour tous les membres du personnel au sein de l’entreprise. Son objectif principal est d’aiguiser la prise de conscience des opportunités et des défis au sein d’équipes diverses, d’initier un dialogue et de soutenir le réseautage afin que tous les membres du personnel Porsche puissent idéalement apporter leur expertise et leurs compétences – indépendamment des différences individuelles et à quel que soit le stade de leur vie.

Photos : Porsche