Restauration d’une Audi Type C Alpensieger de 1913

A l’occasion du salon Rétromobile 2012, une rare Audi Type C Alpensieger de 1913 était exposée suite à une grosse restauration afin de lui redonner toute sa splendeur.

Histoire de cette voiture victorieuse dans les Alpes

Lorsque le fondateur August Horch quitta sa société Horch en 1909, il créa une nouvelle entreprise la même année et la nomma Audi – la traduction latine de son nom de famille, qui signifie «Écoute!» Le troisième modèle Audi d’August Horch est la Type C, dévoilée en 1911 et considéré comme l’une de ses meilleures et plus matures voitures.

L’Audi Type C a vraiment fait ses preuves en remportant trois fois de suite entre 1912 et 1914 l’une des courses d’endurance de sport automobile les plus difficiles de cette époque : la course autrichienne des Alpes. Depuis, ce modèle rare et emblématique est appelée Audi Type C Alpensieger.

Un modèle revenu à la vie

L’Audi Type C Alpensieger la plus connue est celle d’Audi Tradition, datant de 1919, qui a été restaurée il y a quelques années puis présentée au 100 ans d’Audi au Techno Classica 2009.

Un autre modèle a refait surface en 2012 au salon Rétromobile sur le stand du spécialiste français Auto Classique Touraine basée au Sud de Tours.

Nous n’avons pas beaucoup d’informations sur cette voiture. Néanmoins, elle appartient à un collectionneur belge qui a confié la reconstruction de la voiture à cet atelier spécialisé dans la restauration et la reconstruction de carrosseries automobiles d’avant-guerre.

Cette société – gérée par Patrick Delâge – a à son actif de nombreuses références : Talbot T150 SS « goutte d’eau », Delahaye 135 M, Delage D8 – 120, Hispano Suiza type D49, Lancia Lambda série 8, Delage D6 – 70 coupé « Le Mans », Bugatti 55, Bugatti 50, Bugatti 73, Alfa Romeo 6C 1750, Excelsior, Talbot T26, Audi 920, Bugatti Type 50 T, Bugatti Type 57C, Talbot T150 Course, Bugatti 57 SC Atalante, Bugatti 57 Stelvio, Renault 40 cv, Delahaye 135 Figoni, Talbot T120 graber, Hispano Suiza V8 Avion, Delage DS, Bugatti Type 58C Roadster Gangloff, … Bref, vous l’avez compris : que de belles voitures rares et d’un autre âge.

Auto Classique Touraine tire parti de l’ancien outillage de Chapron, l’un des plus prestigieux carrossiers français actif entre 1920 et 1978. Cette société est gérée par Patrick Delage, l’arrière-petit-fils du prestigieux constructeur Français, Louis Delage.

Cet atelier est parti du châssis existant qui a été entièrement refait à neuf dans les règles de l’art. Le châssis a été peint en noir.

La partie la plus difficile concernait la carrosserie tout en bois, entoilée. Peu d’informations et de plans existent sur cette voiture très rare.

L’ébéniste en charge de la fabrication de la carrosserie s’est rendu à Ingolstadt chez Audi Tradition afin de prendre toutes les mesures nécessaires à la reconstruction de la voiture. Des plans ont été faits. Depuis, la voiture est exposée à l’August Horch Museum à Zwickau (quand elle n’est pas utilisée pour des évènements).

La superbe caisse en bois de frêne est construite en double bordé et présente des formes tulipées, fort complexes à réaliser.

La carrosserie est recouverte en toile d’avion, qui n’est pas libre à la vente. Une société spécialisée a été sollicitée pour cette tâche.

Après de très longs mois de travaux, la voiture a été terminée.

La restauration de cette Audi Type C Alpensieger de 1913 a été un véritable challenge. Tout a été fabriqué sur mesure. Un gros savoir-faire et de la patience ont été nécessaires.

Quelques petites finitions ont ensuite à l’arrière de la voiture mais également pour la capote de toit.

Le résultat est magnifique. La voiture retrouve une seconde vie et prend le surnom de Liselotte.

